Барнаул посетили самолеты-амфибии и собака-штурман
Кокер-спаниель Флаперон "налетал" уже более 200 часов
29 июля 2025, 12:30, ИА Амител
28 июля в столицу Алтайского края прилетели члены экспедиции "Вызов Арктики" на очень интересном транспорте - самолетах-амфибиях, которые способны не только летать по воздуху, но и осуществлять посадки на воду, а также - взлетать с нее.
В рамках "Вызова" запланированы встречи с пилотами-любителями малой авиации, предпринимателями и представителями администраций регионов маршрута.
В проекте принимают участие два экипажа: женский и смешанный. Команды имеют опыт тысяч часов налета на легких и сверхлегких самолетах в России, США, странах Европы, Южной Америки, Азии и Африки.
«В компании с летчиками путешествует необычный спутник - "собака-штурман". Кокер-спаниель Флаперон также "налетал" более 200 часов», - отметили в арктической экспедиции.
"Вызов Арктики" - это экспедиция, которая охватывает 25 городов Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья с конечной точкой в Самаре. В 2026 году команда планирует охватить уже 50 городов из 25 регионов, включая Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин, более 50 заповедников и 10 часовых поясов в разных климатических зонах.
Организаторы заявляют, что цель экспедиции - показать способности и доступность частной малой авиации и сделать популярным авиационный туризм в стране, а также - обменяться опытом.
«Можно сказать, что Алтай я прочувствовал всеми фибрами души. Перелет до Барнаула был немного волнительным. Стало спокойнее, когда мы прошли горы и под нами открылись красивейшие рельефные поля», - рассказал участник проекта Константин Захаров.
