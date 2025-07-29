Барнаул посетили самолеты-амфибии и собака-штурман

Кокер-спаниель Флаперон "налетал" уже более 200 часов

29 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: предоставлено арктической экспедицией на самолетах-амфибиях

28 июля в столицу Алтайского края прилетели члены экспедиции "Вызов Арктики" на очень интересном транспорте - самолетах-амфибиях, которые способны не только летать по воздуху, но и осуществлять посадки на воду, а также - взлетать с нее.

В рамках "Вызова" запланированы встречи с пилотами-любителями малой авиации, предпринимателями и представителями администраций регионов маршрута.

В проекте принимают участие два экипажа: женский и смешанный. Команды имеют опыт тысяч часов налета на легких и сверхлегких самолетах в России, США, странах Европы, Южной Америки, Азии и Африки.

«В компании с летчиками путешествует необычный спутник - "собака-штурман". Кокер-спаниель Флаперон также "налетал" более 200 часов», - отметили в арктической экспедиции.

"Вызов Арктики" - это экспедиция, которая охватывает 25 городов Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья с конечной точкой в Самаре. В 2026 году команда планирует охватить уже 50 городов из 25 регионов, включая Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин, более 50 заповедников и 10 часовых поясов в разных климатических зонах.

Организаторы заявляют, что цель экспедиции - показать способности и доступность частной малой авиации и сделать популярным авиационный туризм в стране, а также - обменяться опытом.