Барнаул оказался в конце рейтинга зарплат среди российских городов
В первом полугодии горожане в среднем получали 48,6 тыс. рублей
27 сентября 2023, 08:10, ИА Амител
Барнаул занял 83-е место из 100 в рейтинге уровня средней зарплаты среди российских городов в 2023 году, пишет РИА Новости.
В первом полугодии барнаульцы в среднем получали 48,6 тыс. рублей. Этого хватит для оплаты 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. При этом уровень средних зарплат в городе вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Первую строчку занял Новый Уренгой (средняя заработная плата – чуть более 140 тыс. рублей). А в самом конце списка находятся Элиста и Нальчик (37,9 и 38,1 тыс. рублей соответственно).
Ранее сообщили, что рост зарплат в Алтайском крае в 2023-2026 будет одним из самых высоких в стране.
08:17:28 27-09-2023
Зато они растут у нас с невероятной скоростью! Ну. если судить по вчерашней новости на эту тему...
09:18:18 27-09-2023
Гость (08:17:28 27-09-2023) Зато они растут у нас с невероятной скоростью! Ну. если суди... Вот только дезинформационные новости и слышим постоянно про средние зарплаты....
12:13:26 27-09-2023
Гость (08:17:28 27-09-2023) Зато они растут у нас с невероятной скоростью! Ну. если суди... забыли добавить - "ТЕОРЕТИЧЕСКИ", на основе данных, не представляющих достоверные сведения по данному вопросу!
08:17:52 27-09-2023
83-е место это по статистике, а в действительности 101-е
08:26:26 27-09-2023
"Никогда такого не было и вот опять!"(с) Алтайский край - депрессивный регион и для изменения ситуации нет ни малейших предпосылок.
08:28:37 27-09-2023
И это ещё при этих неправдоподобных (мягко говоря) показателях средней зарплаты,которой не у кого нет.А что же тогда в реальности?-последнее место на планете?
08:54:16 27-09-2023
Афиноген (08:28:37 27-09-2023) И это ещё при этих неправдоподобных (мягко говоря) показател... Просто раньше догоняли Португалию, а теперь будем догонять Нигерию...
08:32:24 27-09-2023
Зато как рванём в 2026! Нас не догонят!
09:56:00 27-09-2023
Гость (08:32:24 27-09-2023) Зато как рванём в 2026! Нас не догонят!... Потому что в обратную сторону бежим
08:37:57 27-09-2023
Это в Барнауле. А каково в других населенных пунктах...
09:17:23 27-09-2023
Гость (08:37:57 27-09-2023) Это в Барнауле. А каково в других населенных пунктах...... Да нет такой средней зар платы в Барнауле, да и вообще абсолютно некорректный термин, поскольку абсолютно не даёт достоверного представления об уровне зар платы подавляющего числа населения!
08:57:00 27-09-2023
в селах в основном живу на минималку
09:43:41 27-09-2023
горожанка (08:57:00 27-09-2023) в селах в основном живу на минималку... так же как и в городе. Кто хочет жить на минималку, тот живет, а кто не хочет - зарабатывает
10:18:19 27-09-2023
Гость (09:43:41 27-09-2023) так же как и в городе. Кто хочет жить на минималку, тот живе... Вы поговорите с людьми за 50. С теми, чья молодость пришлась на 90-е, и кто лет по двадцать и больше впахивал на двух-трех работах. Одногруппница с ужасом недавно сказала - не представляю себе, как я буду так же работать до 60... Человек не может всю жизнь пахать на износ, чтобы заработать не ту сакраментальную минималку, а поболе. И не все выбиваются в начальники или под старость лет имеют синекуру. Пенсионный возраст же не с бухты-барахты установлен был в СССР.
16:51:25 27-09-2023
Гость (10:18:19 27-09-2023) Вы поговорите с людьми за 50. С теми, чья молодость пришлась... Иметь под старость синюю куру?
09:57:33 27-09-2023
Это очередное подтверждение провинциальности и убогости и всего Алтайского края в целом, и его столицы в частности. Подавляющее большинство соседних территорий и городов-столиц субъектов федерации живут лучше и богаче. Почему так не повезло Барнаулу - вопрос уже исторический, так и при СССР еще повелось. Новосибирск или Кемерово всегда выглядели как витрина магазина, а Барнаул как подсобка. Депрессивная территория, дотируемая по остаточному принципу.
10:05:00 27-09-2023
Гость (09:57:33 27-09-2023) Депрессивная территория, дотируемая по остаточному принципу Просто все прекрасно понимают- чем больше сюда дотаций, тем больше Лексусов. Их и так на душу населения как в Чечне.
10:00:47 27-09-2023
Ну какой средний может быть у неработающей пенсионера, который чаще стал болеть и пенсия не более 15т р, с громадный жкх. Как надоело слушать и читать эти иллюзивно-бредовые тексты
10:17:52 27-09-2023
У неработающих пенсионеров пенсия больше 20-25 тр, при условии, если работал.
10:41:36 27-09-2023
Гость (10:17:52 27-09-2023) У неработающих пенсионеров пенсия больше 20-25 тр, при услов... задолбали со своим - пенсия большая, если работал. Вы еще напишите кучу условий для этого, если вошел весь рабочий стаж (а то ПФР его режет прекрасно, уже умудряются отпуска и больничные из стажа выкидывать), если работал начальником (а не все начальниками работали), если работал с белой зарплатой (привет 90-е года и позже, да и сейчас еще хлеще творится, государству же нафик не нужно из тени зарплату выводить, оно все это на трудящихся переложило) и в конечном итоге относительно большую пенсию получают около 20 % пенсов, включая силовиков.
12:15:11 27-09-2023
Гость (10:17:52 27-09-2023) У неработающих пенсионеров пенсия больше 20-25 тр, при услов... 44 года непрерывного стажа, служащая была, пенсия 20430
12:27:39 27-09-2023
Гость (12:15:11 27-09-2023) 44 года непрерывного стажа, служащая была, пенсия 20430... А если бы на рабочей специальности работала,то 13000.У нас ,пенсионерок с заводов ни здоровья,ни нормальной пенсии.
13:17:40 27-09-2023
Гость (12:15:11 27-09-2023) 44 года непрерывного стажа, служащая была, пенсия 20430... в пенсионом фонде поди служили,тогда почему такая маленькая пенсия?
10:27:17 27-09-2023
Гость (10:17:52 27-09-2023) У неработающих пенсионеров пенсия больше 20-25 тр, при услов... откуда такие данные из зомбо ящика
10:50:49 27-09-2023
Почему то перед выборами губернатора, таких статей не было))
12:19:58 27-09-2023
Зарплаты в Барнауле растут, но не у всех. Но в целом, средний человек труда стал сейчас чувствовать себя увереннее чем средний представитель офисного планктона или средний чиновник или средний сотрудник сферы торговли. Циники на это скажут, мол не гундите, меняйте профессию и будете зарабатывать не 20, а 100 тыс. в Барнауле. Крыть тут сложно, есть в этом всем сермяжная правда
14:25:53 27-09-2023
В Белокурихе средняя зарплата 23тыс.
15:28:27 27-09-2023
Речь не о пенсии средней идёт, а о зарплате. Пенсионеры в расчет средней зарплаты не берутся. Берутся только работающие на производстве. Учителя, врачи и прочие не производственные работники не учитываются при выведении средней зарплаты. Написано же "средняя зарплата на производстве". В Кемерово, Новосибирске учителя, например, получают больше наших, так как у них шахтеры и металлурги получая высокие зарплаты платят и налоги большие. Вот с этих налогов и доплачивает работникам, занятым в непроизводительной сфере. А у нас совсем другая картина. И не злитесь на Томенко. Он ничего не сделает. Он для отвода глаз сидит на этом месте. Где он деньги возьмёт? Воруют? А посмотрите за какие суммы ворованные у нас чиновников судят, и поймёте сами. Если в Москве миллиардами воруют, то у нас редко когда миллионами.
15:29:07 27-09-2023
Речь не о пенсии средней идёт, а о зарплате. Пенсионеры в расчет средней зарплаты не берутся. Берутся только работающие на производстве. Учителя, врачи и прочие не производственные работники не учитываются при выведении средней зарплаты. Написано же "средняя зарплата на производстве". В Кемерово, Новосибирске учителя, например, получают больше наших, так как у них шахтеры и металлурги получая высокие зарплаты платят и налоги большие. Вот с этих налогов и доплачивает работникам, занятым в непроизводительной сфере. А у нас совсем другая картина. И не злитесь на Томенко. Он ничего не сделает. Он для отвода глаз сидит на этом месте. Где он деньги возьмёт? Воруют? А посмотрите за какие суммы ворованные у нас чиновников судят, и поймёте сами. Если в Москве миллиардами воруют, то у нас редко когда миллионами.
20:33:50 27-09-2023
Гость (15:29:07 27-09-2023) Речь не о пенсии средней идёт, а о зарплате. Пенсионеры в ра... Нормальный губернатор, например Фургал, поурезает зарплаты своим сотрудникам и депутатам. Ну и соответственно сколько бабла не хватает надо просить у Вовочки в москве. А Томенко отчитывается перед вовочкой "как у нас всё хорошо", зп средняя уже 47 с лишним по краю....