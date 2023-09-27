Барнаул оказался в конце рейтинга зарплат среди российских городов

В первом полугодии горожане в среднем получали 48,6 тыс. рублей

27 сентября 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаул занял 83-е место из 100 в рейтинге уровня средней зарплаты среди российских городов в 2023 году, пишет РИА Новости.

В первом полугодии барнаульцы в среднем получали 48,6 тыс. рублей. Этого хватит для оплаты 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. При этом уровень средних зарплат в городе вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первую строчку занял Новый Уренгой (средняя заработная плата – чуть более 140 тыс. рублей). А в самом конце списка находятся Элиста и Нальчик (37,9 и 38,1 тыс. рублей соответственно).

Ранее сообщили, что рост зарплат в Алтайском крае в 2023-2026 будет одним из самых высоких в стране.