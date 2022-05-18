Барнаульский дендрарий открылся для посещения

Барнаульский дендрарий имени Лисавенко на Змеиногорском тракте, 49, открылся для горожан.

В будни попасть на территорию можно с 10:00 до 19:00, но оплатить прогулку в кассе нужно до 17:00. В выходные дендрарий также открыт с 10:00 до 19:00, касса в эти дни — на входе.

Взрослым и студентам вход обойдётся в 150 рублей, а школьникам и детям — от 30 рублей. Для ветеранов ВОВ, детей-сирот и инвалидов вход бесплатный, сообщили в НИИС имени Лисавенко.

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