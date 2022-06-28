Беговую дорожку построят на территории лицея №130 в Барнауле

В ближайшее время на территории лицея № 130 в Барнауле завершат работы по обустройству беговой дорожки, сообщили в администрации города.

Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Проверить ход работ в школу прибыли глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев совместно с представителем комитета по образованию города Барнаула и депутатами Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия» Валерием Касплером и Романом Репой.

Что собираются сделать в школе?

Реализовать проект по обустройству спортивной дорожки на территории стадиона лицея №130. Сейчас рабочие уже заасфальтировали площадку под будущую дорожку.

Территорию выдвинули на участие в конкурсе проектов в рамках инициативного бюджетирования в прошлом году родители школьников совместно с Советом ТОС микрорайона Центр.

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Новости Барнаула Территория радости. Как в Барнауле реализуют проекты инициативного бюджетирования

Во время выездного совещания с чиновниками и депутатами, представитель подрядной организации сообщил, что по результатам конкурсных процедур удалось сэкономить и реализация проекта обойдется дешевле, чем планировалось. Сэкономленные деньги родителями школьников предложили потратить на благоустройство подходов к спортивной площадке.

Эту инициативу одобрили и депутаты Барнаульской городской Думы.

«Качественные асфальтированные подходы к площадке позволят ребятам проезжать на территорию дорожки на роликах или велосипедах без затруднений, а вся спортивная площадка будет восприниматься как единый комплекс», — сказал депутат Барнаульской городской Думы Валерий Касплер.

Что еще будет сделано в Октябрьском районе?

В рамках городского проекта инициативного бюджетирования в Октябрьском районе планируют реализовать три проекта. В их числе и обустройство беговой дорожки на спортивной площадке в школе №130. Кроме этого появится прорезиненного покрытия на спортивной площадке в школе №56. И еще одну площадку приведут в порядок в Западном микрорайоне по улице Чеглецова, 7.