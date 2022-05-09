Как проходит парад Победы в Барнауле. Фоторепортаж

В Барнауле 9 мая в 10 утра начался парад Победы. Он проходит на площади Советов, а участвуют в нём более тысячи военных. Торжественное открытие парада началось с раскатистого «Ура» и вознесения знамени. Посетил мероприятие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, он произнёс поздравительную речь, в которой поблагодарил героев войны за их подвиги.

«Это день является символом воинской славы и национального единства России. Низкий поклон победителям, тем, кто прошёл тяжелейшие испытания на фронте и в тылу, кто обеспечил победу и освободил мир от фашизма», — сказал глава региона.