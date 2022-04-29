Когда и где в Барнауле отключат горячую воду. Карта контуров ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

Сразу после майских праздников в некоторых районах Барнаула отключат горячую воду. Причина — те самые «любимые» и неотвратимые гидравлические испытания на теплосетях города, или проще говоря — опрессовка.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), уже 11 мая по контуру ТЭЦ-2 без горячей воды останутся жители Железнодорожного и Октябрьского районов в границах улиц Смирнова, частично ул. П. Сухова, Северо-Западная, Воровского, ул. 9 Января; проспектов Ленина, Коммунаров, Строителей, Комсомольский, Красноармейский.

А по контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключат в Железнодорожном, Центральном и Индустриальном районах по улицам: Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.

Чтобы вы точно знали, когда и на сколько в вашем доме пропадёт горячая вода, публикуем карту с графиком отключений в районах города, которую подготовили специалисты СГК.