В Барнауле отремонтируют дорогу на улице 5-й Западной за 11 млн рублей

В Барнауле приступили к капремонту дороги по улице 5-й Западной в границах Эмилии Алексеевой и Германа Титова, сообщили в мэрии.

«[Здесь] уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтируют девять колодцев, установят бортовой камень и поребрики, восстановят тротуары, парковки, обустроят искусственную дорожную неровность», — говорится в сообщении.

Общая площадь ремонта, который делают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», составит порядка 6,4 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценили в 11,1 млн рублей.

«Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда», — предупредили в горадминистрации.

Напомним, что с 20 июня в Барнауле перекрыли шесть участков дорог до конца сентября.