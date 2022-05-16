В Барнауле так и не решили, что делать с лебедями на мосту у Нового рынка

16 мая в Барнауле депутаты гордумы решали судьбу самодельных лебедей, украшающих трубу тепломагистрали, идущей вдоль реконструируемого моста на проспекте Ленина. Будут ли возвращать обратно на мост эти арт-объекты или нет, до сих пор неясно.

На выездном совещании присутствовали народные избранники Марина Понкрашёва и Лариса Белькова, а также председатель молодёжного парламента города Николай Савинский. Они пришли к мнению, что место жительства лебедям, которых придётся убрать с трубы во время ремонта моста, должны выбрать барнаульцы.

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Общество Я куплю тебе дом. Что ждёт знаменитых лебедей в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке

Сейчас депутаты озадачены вопросом, куда временно переместить птиц. Депутат Белькова, которая является также директором школы искусств «Традиции» во Власихе, предложила в качестве временного или постоянного пристанища территорию школы. Члены молодёжного парламента Барнаула хотят помочь с реставрацией лебедей.

В соцсетях барнаульцы предлагают установить арт-объекты с моста в одном из городских парков. Кроме того, есть идея не возвращать эти конструкции обратно, а поставить на мосту профессиональную скульптуру лебедя, пишет «ВБ».

Ещё одно обсуждение судьбы лебедей пройдёт в конце мая: решено провести круглый стол, в котором примут участие неравнодушные барнаульцы, а также дочь автора первого лебедя — известного алтайского тренера Валерия Метелицы, Виолетта.

Напомним, Валерий Метелица установил первого лебедя на трубе в 2005 году в память о трагически погибшем зяте Андрее. Лебедя назвали в его честь — Андрюшей. Позже к Андрюше пристроили ещё несколько самодельных скульптур из различных материалов.

Предварительные работы по реконструкции моста на Новом рынке начали 10 мая. Срок окончания реконструкции по проекту намечен на 30 ноября 2023 года. Стоимость работ оценивается в 1,7 млрд рублей. Кстати, 21 мая будет полностью закрыто движение по мосту.