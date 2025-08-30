Барнаульцам посоветовали взять наличные деньги на празднование Дня города

Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты картой

30 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В рамках празднования 295-летия Барнаула запланирована работа торговых точек в разных частях города, однако могут возникнуть сложности при покупке товаров. Об этом, в частности, предупредила в своем Telegram-канале администрация Октябрьского района.

«В сквере им. Германа Титова 30 августа с 13:00 до 16:00 состоится праздничный концерт. Обращаем внимание, что на территории сквера интернет работает нестабильно. Это может повлиять на возможность оплаты картой. Чтобы спокойно приобрести понравившиеся товары и продукты, рекомендуем взять с собой наличные», – говорится в сообщении.

Ранее администрация Барнаула опубликовала полную программу празднований Дня города. Основные мероприятия пройдут на нескольких площадках, а также во всех районах краевой столицы.

Напомним, в центре Барнаула работают точки бесплатного доступа к Wi-Fi: список.