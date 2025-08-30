Барнаульцам посоветовали взять наличные деньги на празднование Дня города
Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты картой
30 августа 2025, 09:30, ИА Амител
В рамках празднования 295-летия Барнаула запланирована работа торговых точек в разных частях города, однако могут возникнуть сложности при покупке товаров. Об этом, в частности, предупредила в своем Telegram-канале администрация Октябрьского района.
«В сквере им. Германа Титова 30 августа с 13:00 до 16:00 состоится праздничный концерт. Обращаем внимание, что на территории сквера интернет работает нестабильно. Это может повлиять на возможность оплаты картой. Чтобы спокойно приобрести понравившиеся товары и продукты, рекомендуем взять с собой наличные», – говорится в сообщении.
Ранее администрация Барнаула опубликовала полную программу празднований Дня города. Основные мероприятия пройдут на нескольких площадках, а также во всех районах краевой столицы.
Напомним, в центре Барнаула работают точки бесплатного доступа к Wi-Fi: список.
13:22:28 25-08-2025
Вигвам возьму, а не деньги
13:24:15 25-08-2025
Лучше сделать на день города - всем всё бесплатно.
дешевле выйдет.
13:26:34 25-08-2025
Значит ждут какой то гадости.
13:35:00 25-08-2025
Вменяемым вообще не стоит на это праздненство идти.
13:50:09 25-08-2025
Напомните, как отсутствие мобильного интернета влияет на безопасность горожан?
Я так понимаю, на Дне Города соберутся люди, у каждого из которых в кармане будет от пары тысяч наличных.
Гопники, карманники и мошенники возрадуются такому шансу однозначно.
13:53:03 25-08-2025
уже лет 20 не ходим и теперь не пойдем
15:02:30 25-08-2025
Какок позор. В Ките уже лет 10 стараются не только наличку принимать, но даже кредитные (дебетовые карты). Год назад был в Китае. Там Алипей или вичат даже нищие принимают, а мы до сих пор живем отстало. Я не говорю про отсталую америку и европу. Эти ребята еще сильнее отстали. Но мы то чего ниже юговосточной азии опустились. Президент наш в Китай поедет на днях. Володин там. Может там на ШОС как =то решат стать поближе к нашим китайским друзьям. Наличка это давно прошлый век.
16:47:21 25-08-2025
на территории сквера интернет работает нестабильно
Так надо проводить там , где стабильно работает интернет. При таком скоплении людей легко потеряться и взрослым и детям. Как это будут решать ?
16:55:30 25-08-2025
Гость (16:47:21 25-08-2025) на территории сквера интернет работает нестабильноТак на... 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интернета, как-то люди не терялись. Подсказка: обычно договаривались друг с другом, что на случай если потерялись в толпе, выходим туда-то (например ко входу в сквер) и там ждем.
17:34:38 25-08-2025
Житель (16:55:30 25-08-2025) 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интер... У штаба ёлки
09:37:11 30-08-2025
Гость (17:34:38 25-08-2025) У штаба ёлки... О-о-о, старожил с хорошей памятью! Уважаю . Тоже помню . Хе-хе
13:31:44 30-08-2025
Житель (16:55:30 25-08-2025) 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интер... С какой стороны дерева мох , там север, если что
(Но это не точно)
16:48:14 25-08-2025
А что там про переход на цифровой рубль вещали ? Выходит, мы пока к этому не готовы?
21:16:08 25-08-2025
Светлана (16:48:14 25-08-2025) А что там про переход на цифровой рубль вещали ? Выходит, м... Чой то, всегда готовы, но не полностью))
17:42:01 25-08-2025
Барнаульцам рекомендуется выехать из города и наслаждаться природой, а не вот этими "певцами"
11:32:51 30-08-2025
С утра уже прутся в центр, места на "горе" занимать, чтобы "самолетики посмотреть"!
08:33:51 31-08-2025
Да от налогов уходят.