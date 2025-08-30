НОВОСТИОбщество

Барнаульцам посоветовали взять наличные деньги на празднование Дня города

Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты картой

30 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
В рамках празднования 295-летия Барнаула запланирована работа торговых точек в разных частях города, однако могут возникнуть сложности при покупке товаров. Об этом, в частности, предупредила в своем Telegram-канале администрация Октябрьского района.

«В сквере им. Германа Титова 30 августа с 13:00 до 16:00 состоится праздничный концерт. Обращаем внимание, что на территории сквера интернет работает нестабильно. Это может повлиять на возможность оплаты картой. Чтобы спокойно приобрести понравившиеся товары и продукты, рекомендуем взять с собой наличные», – говорится в сообщении.

Ранее администрация Барнаула опубликовала полную программу празднований Дня города. Основные мероприятия  пройдут на нескольких площадках, а также во всех районах краевой столицы.

Напомним, в центре Барнаула работают точки бесплатного доступа к Wi-Fi: список.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Авиашоу, выставки и концерты. Полная программа празднования 295-летия города Барнаула

Отмечать юбилей краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города
Avatar Picture
Гость

13:22:28 25-08-2025

Вигвам возьму, а не деньги

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:24:15 25-08-2025

Лучше сделать на день города - всем всё бесплатно.
дешевле выйдет.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:34 25-08-2025

Значит ждут какой то гадости.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:00 25-08-2025

Вменяемым вообще не стоит на это праздненство идти.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:09 25-08-2025

Напомните, как отсутствие мобильного интернета влияет на безопасность горожан?
Я так понимаю, на Дне Города соберутся люди, у каждого из которых в кармане будет от пары тысяч наличных.
Гопники, карманники и мошенники возрадуются такому шансу однозначно.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:03 25-08-2025

уже лет 20 не ходим и теперь не пойдем

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:30 25-08-2025

Какок позор. В Ките уже лет 10 стараются не только наличку принимать, но даже кредитные (дебетовые карты). Год назад был в Китае. Там Алипей или вичат даже нищие принимают, а мы до сих пор живем отстало. Я не говорю про отсталую америку и европу. Эти ребята еще сильнее отстали. Но мы то чего ниже юговосточной азии опустились. Президент наш в Китай поедет на днях. Володин там. Может там на ШОС как =то решат стать поближе к нашим китайским друзьям. Наличка это давно прошлый век.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:21 25-08-2025

на территории сквера интернет работает нестабильно
Так надо проводить там , где стабильно работает интернет. При таком скоплении людей легко потеряться и взрослым и детям. Как это будут решать ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

16:55:30 25-08-2025

Гость (16:47:21 25-08-2025) на территории сквера интернет работает нестабильноТак на... 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интернета, как-то люди не терялись. Подсказка: обычно договаривались друг с другом, что на случай если потерялись в толпе, выходим туда-то (например ко входу в сквер) и там ждем.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:38 25-08-2025

Житель (16:55:30 25-08-2025) 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интер... У штаба ёлки

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

09:37:11 30-08-2025

Гость (17:34:38 25-08-2025) У штаба ёлки... О-о-о, старожил с хорошей памятью! Уважаю . Тоже помню . Хе-хе

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:44 30-08-2025

Житель (16:55:30 25-08-2025) 20 лет назад не было геолокации и массового мобильного интер... С какой стороны дерева мох , там север, если что
(Но это не точно)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:48:14 25-08-2025

А что там про переход на цифровой рубль вещали ? Выходит, мы пока к этому не готовы?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:16:08 25-08-2025

Светлана (16:48:14 25-08-2025) А что там про переход на цифровой рубль вещали ? Выходит, м... Чой то, всегда готовы, но не полностью))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:01 25-08-2025

Барнаульцам рекомендуется выехать из города и наслаждаться природой, а не вот этими "певцами"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:51 30-08-2025

С утра уже прутся в центр, места на "горе" занимать, чтобы "самолетики посмотреть"!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:51 31-08-2025

Да от налогов уходят.

  0 Нравится
Ответить
