Барнаульцам предложили "пощекотать нервишки" на новом колесе обозрения
Несколько кабинок опасно раскачивались из-за ветра
04 августа 2025, 10:30, ИА Амител
Новое колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле вновь оказалось в центре внимания. На этот раз – из-за сильного ветра, раскачавшего кабинки неработающего аттракциона, сообщает "MK-Барнаул".
Инцидент произошел 3 августа, когда горожане заметили, как подвешенные конструкции колеса начали опасно раскачиваться под порывами ветра. Видео с места событий, снятое очевидицей, быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как несколько кабинок раскачиваются в разные стороны.
«Две кабинки очень сильно раскачиваются в обе стороны. Я бы не хотела оказаться там в этот момент», – комментирует ситуацию автор видео.
В Барнауле в этот день шел дождь и дул ветер, хотя официально штормовым его не признавали. Тем не менее конструкции колеса, судя по всему, оказались чувствительны к капризам природы, что вызвало новую волну сомнений у горожан.
Ранее этот аттракцион уже был поводом для обсуждений. 27 июля колесо неожиданно остановилось во время работы, и люди оказались заблокированы в кабинках. К счастью, их вскоре благополучно спустили на землю. После этого работу аттракциона приостановили.
переименовать "Колесо обозрения" в "Колесо Смерти"
10:34:43 04-08-2025
меня терзают смутные сомнения... изначально началось всякое с этим колесом. да еще муссируется это в СМИ. а нет ли тут специального умысла, чтобы побыстрее его убрать и замутить что-нибудь на освободившемся месте?
10:49:54 04-08-2025
Гость (10:34:43 04-08-2025) меня терзают смутные сомнения... изначально началось всякое ... Ага. РПЦ примерно так же рассуждает. Все вокруг - происки врагов. Так и тут - не, строить нормально мы не будем, место нормальное для аттракциона не выберем, зато если кто недоволен - а-а-а, это заказ, это пропачено) Сами-то туда полезете, да еще и с детьми?
11:40:03 04-08-2025
Гость (10:49:54 04-08-2025) Ага. РПЦ примерно так же рассуждает. Все вокруг - происки вр...
сам то понял что написал? я точно туда не полезу )))))
20:04:44 04-08-2025
Гость (11:40:03 04-08-2025) сам то понял что написал? я точно туда не полезу )))))... А что так?, А наспор за косарь??)))
10:38:31 04-08-2025
Гробики какие-то, а не кабинки. Гробики с колесом.
10:38:53 04-08-2025
упаси хоспидя от ентого ужаса
10:41:18 04-08-2025
Сначала страховку оформить нужно.
11:16:57 04-08-2025
Местная достопримечательность. Да, Юра, к сожалению это уровень нашего прорыва....
12:07:37 04-08-2025
Но ты помнишь, как давно по весне
Мы на чёртовом крутились колесе,
Колесе, колесе…
А теперь оно во сне.
13:44:17 04-08-2025
Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Кабинки пустые, если бы там находился какой-то груз, допустим, массой с человека, они бы не раскачивались по ветру. Если вы внимательно посмотрите на видео, раскачиваются все без исключения кабинки, но лишь на тех, которые максимально стоят перпендикулярно ветру (крайние справа и с лева по оси, параллельной земле), мы видим максимальное отклонение в виде раскачивания. Собственно, в этих точках и есть максимальная парусность от ветра. Обычное дело.
Далее можете обвинять меня в продажности законам физики )))
ак как колесо ориентировано по руслу оби, то оно расположено практически (ну плюс-минус, я не замерял) с юга на север. Следовательно, такое положение дел с раскачиванием максимально будет заметно при южном и северном направление ветра. Сегодня дует как раз северный ветер (все почувствовали холодок?))) А это раскачивание как раз говорит человеку, мало-мальски знакомому с механикой колеса, что оно в точке именно этих качающихся кабинок (про другие ничего не знаю) безопасно. Они и должны в таком состоянии раскачиваться пустыми, так как обязаны при повороте колеса легко держаться строго вниз полом,для чего им необходимо свободно качаться в этой точке))))
Очень жаль, что снимавшие видео люди плохо знают физику, а журналисты перед публикацией разучились отвечать на вопрос "Почему?".
14:08:16 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Прокатитесь на этом "чертовом колесе"? Сегодня?
14:19:51 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Ребенку понятно, что 2 кабинки совсем в плохом состоянии. Физику рекомендую прокатиться во время ветра в одной из двух кабинок.
14:50:59 04-08-2025
Гость (14:19:51 04-08-2025) Ребенку понятно, что 2 кабинки совсем в плохом состоянии. Ф... Прокатиться на нем не представляется возможным, так как колесо не работает, его на прошлой неделе закрыли. Кабинки, которые раскачиваются, наоборот, находятся в идеально состоянии в точке их крепления, об остальном не знаю, а про то, что они ДОЛЖНЫ раскачиваться при прямом ветре - я уже написал выше. Учите физику, ребятишки, занимайтесь самообразованием.
14:51:06 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Из чугуна нужно кабинки отливать, тогда раскачиваться не будут....
15:00:14 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Смерть первым делом пожирает скептиков и умников.
15:18:49 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Три качаются сильно, остальные почти не качаются. По вашей логике только три исправных?
21:58:40 04-08-2025
Физик (13:44:17 04-08-2025) Справедливости ради, расмотрим это как физическую задачу. Ка... Ну хоть загугли ТХ и требования к колесу обоРзения, доказывать не буду, смысла нет. На практике физику применяли когда-нибудь? Так вот теория без практики ноль)))
14:25:00 04-08-2025
Три кабинки не исправные совсеем, они сильнее качаются:две слева, одна справа.
14:52:36 04-08-2025
Гость (14:25:00 04-08-2025) Три кабинки не исправные совсеем, они сильнее качаются:две ... Они и должны там качаться, выше прочитайте мое объяснение этого с точки зрения физики. Господи, как же точно определение "жертвы ЕГЭ". )))
19:28:03 04-08-2025
Физик (14:52:36 04-08-2025) Они и должны там качаться, выше прочитайте мое объяснение эт...
Тебе на Банке навтыкали, так ты сюда притащил свою ересь?
14:46:18 04-08-2025
Как всегда, все через одно место. Что набережная, что чертово колесо
17:35:02 04-08-2025
Гость (14:46:18 04-08-2025) Как всегда, все через одно место. Что набережная, что чертов... так оно так и называется "чертово" (тьфу тьфу, не к ночи будет сказано).
21:23:08 04-08-2025
Соевые жертвы игэ, три кабинки фунциклируют нормально, ибо смазаны, остальные будут скрипеть и возможно подклинят в моменте, и вот тогда вам будет невдомек, почему вы выпадываете из кабинок 🤣