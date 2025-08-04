Барнаульцам предложили "пощекотать нервишки" на новом колесе обозрения

Несколько кабинок опасно раскачивались из-за ветра

04 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Новое колесо обозрения на площади Баварина в Барнауле вновь оказалось в центре внимания. На этот раз – из-за сильного ветра, раскачавшего кабинки неработающего аттракциона, сообщает "MK-Барнаул".

Инцидент произошел 3 августа, когда горожане заметили, как подвешенные конструкции колеса начали опасно раскачиваться под порывами ветра. Видео с места событий, снятое очевидицей, быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как несколько кабинок раскачиваются в разные стороны.

«Две кабинки очень сильно раскачиваются в обе стороны. Я бы не хотела оказаться там в этот момент», – комментирует ситуацию автор видео.

В Барнауле в этот день шел дождь и дул ветер, хотя официально штормовым его не признавали. Тем не менее конструкции колеса, судя по всему, оказались чувствительны к капризам природы, что вызвало новую волну сомнений у горожан.

Ранее этот аттракцион уже был поводом для обсуждений. 27 июля колесо неожиданно остановилось во время работы, и люди оказались заблокированы в кабинках. К счастью, их вскоре благополучно спустили на землю. После этого работу аттракциона приостановили.