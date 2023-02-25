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Барнаульцы массово жалуются на текущие крыши

В столице Алтайского края в последние дни стоит плюсовая температура

25 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Барнаульцы массово жалуются на протёкшие крыши из-за таяния снега. 

Как рассказала жительница дома по улице Попова, 56, там на девятом этаже "бежит вода с потолка, как в квартире, так и в тамбуре".  

"Позвонила в ДЭЗ № 1, мало того наорали, но пришли. Акт не составили, сказали: снег уберём. Но вода бежит. А если замкнёт электропроводка, кто будет отвечать?" – написала горожанка 24 февраля в паблике Barnaul 22.

Видео: Barnaul 22

 Вечером 24 февраля в сообществе "В курсе 22" также опубликовали жалобу на протёкшую крышу в доме по улице Шукшина.

"Шукшина 24, 9 подъезд, 9 этаж. Ужасно бежит вода с крыши, добежала уже до 6 этажа. ЖЭУ бездействует!"

Видео: "В курсе 22"

Также в одной из многоэтажек города из-за таяния снега залило подъезд, сообщают в Barnaul 22. Правда, в паблике не уточнили, по какому адресу было сделано это видео:

Видео: Barnaul 22

Кроме того, в сообществе "Инцидент Барнаул" жители города пожаловались на падающие сосульки и глыбы льда "прямо на людей" на проспекте Ленина.

"По адресу проспект Ленина, 169, с крыш падают сосульки и глыбы льда прямо на людей, никто не предпринимает никаких действий для их устранения", – рассказала местная жительница.

Отметим, что из-за установившихся в Алтайском крае плюсовых температур также осложнилась ситуация на дорогах, – машины массово слетают с трасс из-за гололёда.

Комментарии 2

  • Только расстрелы и конфискация имущества помогут решить проблемы в ЖКХ и государственном управлении. Как в Китае. Иначе, так и будет - коттеджи у некоторых растут, а у других вода с потолка бежит.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Больше бейте по крышам, карнизам, ломами, лопатами, топорами, сбивая наледь, сосульки, разрушая кровли, шифер, металл. Разрушатся крыши, потом стены, потом дома. Построят новые дома для потребительских кредитов, ипотек - нового крепостного права. Сотни лет весной под крышами просто не ходили, не стояли. Люди были, умнее.
    25 февраля, Гость   Ответить
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