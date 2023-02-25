Барнаульцы массово жалуются на текущие крыши

В столице Алтайского края в последние дни стоит плюсовая температура

25 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульцы массово жалуются на протёкшие крыши из-за таяния снега.

Как рассказала жительница дома по улице Попова, 56, там на девятом этаже "бежит вода с потолка, как в квартире, так и в тамбуре".

"Позвонила в ДЭЗ № 1, мало того наорали, но пришли. Акт не составили, сказали: снег уберём. Но вода бежит. А если замкнёт электропроводка, кто будет отвечать?" – написала горожанка 24 февраля в паблике Barnaul 22.

Видео: Barnaul 22

Вечером 24 февраля в сообществе "В курсе 22" также опубликовали жалобу на протёкшую крышу в доме по улице Шукшина.

"Шукшина 24, 9 подъезд, 9 этаж. Ужасно бежит вода с крыши, добежала уже до 6 этажа. ЖЭУ бездействует!"

Видео: "В курсе 22"

Также в одной из многоэтажек города из-за таяния снега залило подъезд, сообщают в Barnaul 22. Правда, в паблике не уточнили, по какому адресу было сделано это видео:

Видео: Barnaul 22

Кроме того, в сообществе "Инцидент Барнаул" жители города пожаловались на падающие сосульки и глыбы льда "прямо на людей" на проспекте Ленина.

"По адресу проспект Ленина, 169, с крыш падают сосульки и глыбы льда прямо на людей, никто не предпринимает никаких действий для их устранения", – рассказала местная жительница.

Отметим, что из-за установившихся в Алтайском крае плюсовых температур также осложнилась ситуация на дорогах, – машины массово слетают с трасс из-за гололёда.