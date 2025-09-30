НОВОСТИОбщество

Педагогам могут назначить ежегодные выплаты ко Дню учителя в России

Предложение позволит каждому учителю почувствовать свою значимость

30 сентября 2025, 12:43, ИА Амител

Учитель и ученики школы в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Учитель и ученики школы в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести для российских педагогов ежегодную выплату ко Дню учителя в размере базового оклада. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В документе отмечается, что мера должна распространяться на всех педагогических работников, включая сотрудников системы дополнительного образования. По словам Чернышова, инициатива позволит каждому учителю почувствовать свою значимость в профессиональный праздник, подчеркнуть вклад в развитие будущего страны, а также укрепить престиж профессии и сохранить квалифицированные кадры в сфере образования.

«Такая выплата станет весомой помощью, особенно в преддверии учебного года. Но помимо приятного финансового подарка, это жест, который скажет каждому учителю: "Ваш труд уникален, ваша роль – ключевая. Государство видит и ценит вас"», – заявил парламентарий.

День знаний в школе / Фото: amic.ru

Когда День учителя в 2025 году и как его отмечают в России?

Рассказываем, кого надо поздравить в этот день и как это правильно сделать
Avatar Picture
Гость

13:05:49 30-09-2025

А базовый оклад тыщ 7-8?

