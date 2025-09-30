Педагогам могут назначить ежегодные выплаты ко Дню учителя в России

Предложение позволит каждому учителю почувствовать свою значимость

30 сентября 2025, 12:43, ИА Амител

Учитель и ученики школы в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести для российских педагогов ежегодную выплату ко Дню учителя в размере базового оклада. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В документе отмечается, что мера должна распространяться на всех педагогических работников, включая сотрудников системы дополнительного образования. По словам Чернышова, инициатива позволит каждому учителю почувствовать свою значимость в профессиональный праздник, подчеркнуть вклад в развитие будущего страны, а также укрепить престиж профессии и сохранить квалифицированные кадры в сфере образования.