Барнаульцы назвали любимых производителей продуктов питания

"Вкусная жизнь", "Алтайские закрома", "Алтай сила", "Белый замок" и другие варианты — в видеоопросе

23 октября 2024, 13:35, ИА Амител

Жители Барнаула и Алтайского края сейчас голосуют за любимые компании, участвующие в премии "Народный знак качества".

В преддверии этого мероприятия amic.ru узнал у жителей столицы региона об их любимых производителях продуктов питания. Во время опроса, который мы провели на улицах города, люди рассказали, что предпочитают продукцию компаний "Вкусная жизнь", "Алтайские закрома", "Алтай сила", "Белый замок" и других. Все варианты – в нашем видео.

А мы напомним, что вы можете проголосовать за любимую компанию до 7 ноября. Переходите на сайт премии "Народный знак качества" и выбирайте лучших в 16 номинациях.