НОВОСТИОбщество

Барнаульцы назвали любимых производителей продуктов питания

"Вкусная жизнь", "Алтайские закрома", "Алтай сила", "Белый замок" и другие варианты — в видеоопросе

23 октября 2024, 13:35, ИА Амител

Жители Барнаула и Алтайского края сейчас голосуют за любимые компании, участвующие в премии "Народный знак качества"

В преддверии этого мероприятия amic.ru узнал у жителей столицы региона об их любимых производителях продуктов питания. Во время опроса, который мы провели на улицах города, люди рассказали, что предпочитают продукцию компаний "Вкусная жизнь", "Алтайские закрома", "Алтай сила", "Белый замок" и других. Все варианты – в нашем видео.

А мы напомним, что вы можете проголосовать за любимую компанию до 7 ноября. Переходите на сайт премии "Народный знак качества" и выбирайте лучших в 16 номинациях.

Барнаул опросы Народный знак качества
Читайте также в сюжете: Народный знак качества – 2024

Комментарии 3

Avatar Picture
a

20:42:26 23-10-2024

Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно купить дешевые вещи в Барнауле

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
a

20:53:29 23-10-2024

Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно купить дешевые вещи в Барнауле

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:05:12 24-10-2024

a (20:53:29 23-10-2024) Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно купить дешевые вещи... На Озоне посмотри. Мож найдешь.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров