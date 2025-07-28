Барнаульцы застряли на колесе обозрения на третий день его работы

Как рассказали местные жители, на одну из кабинок "отвалилось колесо"

28 июля 2025, 10:40, ИА Амител

В Барнауле в воскресенье вечером, 27 июля, люди застряли на новом колесе обозрения, расположенном на площади Баварина возле набережной Оби, сообщает "Вкурсе 22".

Как рассказали местные жители, они стояли в очереди на аттракцион и в этот момент на одну из кабинок "отвалилось колесо".

«Стало очень страшно. Колесо запустили спустя 10 минут, чтобы выпустить людей», - сообщили очевидцы.

Напомним, колесо обозрения официально запустили 25 июля. Перед этим в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации.