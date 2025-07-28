НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы застряли на колесе обозрения на третий день его работы

Как рассказали местные жители, на одну из кабинок "отвалилось колесо"

28 июля 2025, 10:40, ИА Амител

В Барнауле в воскресенье вечером, 27 июля, люди застряли на новом колесе обозрения, расположенном на площади Баварина возле набережной Оби, сообщает "Вкурсе 22".

Как рассказали местные жители, они стояли в очереди на аттракцион и в этот момент на одну из кабинок "отвалилось колесо".

«Стало очень страшно. Колесо запустили спустя 10 минут, чтобы выпустить людей», - сообщили очевидцы.

Напомним, колесо обозрения официально запустили 25 июля. Перед этим в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации.

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

"А зачем оно там нужно?" Что говорят барнаульцы о колесе обозрения у набережной Оби

На площади Баварина возвели "демоверсию" аттракциона – если барнаульцам понравится, его заменят на большой
НОВОСТИОбщество
Барнаул Происшествия отдых и развлечения

Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

10:50:23 28-07-2025

Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса за опасные эксперименты?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

11:09:10 28-07-2025

Гость (10:50:23 28-07-2025) Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса з... В деньгах нисколько. Только адреналин ))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:52 28-07-2025

Гость (10:50:23 28-07-2025) Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса з... Вот полезли же на это колесо, чудики😜

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:42 28-07-2025

Вот сейчас комменты посыпятся. Франк,держись.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:24 28-07-2025

Гость (10:56:42 28-07-2025) Вот сейчас комменты посыпятся. Франк,держись.... А что ему держаться? Держаться надо тем, у кого денег нет, как говаривал Дмитрий Анатольевич...))

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:43 28-07-2025

Тут даже иронизировать сложно)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:33 28-07-2025

Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо. И с высоты ничего невидно. Место НОВОМУ!!!! колесу на горе.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:57 28-07-2025

Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Если на гору уже залез, то колесо там без надобности, тем более такое мелкое, обзор и так шикарный.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:33 28-07-2025

Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Шикарное место было там где колесо было раньше. Но деньги решают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:32:51 28-07-2025

Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Угу Ффф центре прям воткнули

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
111

10:58:36 28-07-2025

Ростехнадзору привет!!! Как выдавали разрешение?

  56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:54 28-07-2025

111 (10:58:36 28-07-2025) Ростехнадзору привет!!! Как выдавали разрешение?... Здесь не "как", а "за сколько" надо спрашивать...

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:50 28-07-2025

Гость (11:11:54 28-07-2025) Здесь не "как", а "за сколько" надо спрашивать...... Скажут, "нам показали сертификат". Спроси с того кто его выдал. И ищи в какой подворотне его напечатали.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
KU

11:02:56 28-07-2025

Больше шума вокруг, больше популярности....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:23 28-07-2025

когда сел в лужу и из лужи - пузыри

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:01 28-07-2025

Кондиционер и обогрев установлены? Или и так сойдет! Барыжная схема. "Все для народа"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:40 28-07-2025

Кто вообще на этом металлоломе с видом под мост вообще рискует кататься.?😨

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:21 28-07-2025

Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А надо мной кто-то ёрничал и минусовал ))
Адреналина и так хватает, глядя на цены в магазинах, АЗС, ЖКХ, которые меняются вверх почти каждый день, а потом на свою зарплатную ведомость, которая годами не меняется.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:25:04 28-07-2025

Гость (11:17:21 28-07-2025) Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А на... нетринерованый вы. тренируйтесь. ка колесо вот сходите - взбодритесь

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:44:28 28-07-2025

Гость (11:17:21 28-07-2025) Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А на... Накалдовали!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:49 28-07-2025

плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать. а пассажиры конечно рисковые или ....)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:19 28-07-2025

Гость (11:20:49 28-07-2025) плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать.... Скорее всего - или😉

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:36 28-07-2025

Гость (11:20:49 28-07-2025) плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать.... У нвс всегда так: то яйца мешают, то ретроградный меркурий

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:21:18 28-07-2025

бывает, штош.
Барнаул не сразу строился.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:16 28-07-2025

Закон о защите прав потребителей сдесь нужно применять. Моральный вред взыскать по 5000 рублей с человека как минимум. Быстро тогда хозяин обанкротится.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:36:25 28-07-2025

Гость (11:25:16 28-07-2025) Закон о защите прав потребителей сдесь нужно применять. Мора... Не обанкротится от 5000 на нос, не переживайте.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:21 28-07-2025

Ждём новости про то как колесо упало, кучу трупов, пострадавших, выехавших на место чп службы и чиновников, а так же взятии расследования чп на контроль Бастрыкиным.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:43 28-07-2025

Гость (11:39:21 28-07-2025) Ждём новости про то как колесо упало, кучу трупов, пострадав... Добрый Вы.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:57:33 28-07-2025

Чего еще ждать от бутафории...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:04 28-07-2025

Дюша (11:57:33 28-07-2025) Чего еще ждать от бутафории...... От эффективного менеджмента и безграмотности.
Надо выгодно продать и купить, а эти инженеры, да кому они нужны, от них одни расходы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:32 28-07-2025

Гость (14:50:04 28-07-2025) От эффективного менеджмента и безграмотности.Надо выгодн... Ну да. Он и сказал - бутафория)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:12 28-07-2025

Musik (11:25:04 28-07-2025) нетринерованый вы. тренируйтесь. ка колесо вот сходите - взб... А водку на всякий случай с собой брать- а то мало-ли как колесо взбрыкнет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:40:10 28-07-2025

Гость (14:15:12 28-07-2025) А водку на всякий случай с собой брать- а то мало-ли как кол... Попробую застраховаться от падения и остановки колеса, интересно застрахуют??)) Водку брать конечно, видел тут в магазе фляжку литра на 2 не меньше надо брать.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров