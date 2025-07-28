Барнаульцы застряли на колесе обозрения на третий день его работы
Как рассказали местные жители, на одну из кабинок "отвалилось колесо"
28 июля 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнауле в воскресенье вечером, 27 июля, люди застряли на новом колесе обозрения, расположенном на площади Баварина возле набережной Оби, сообщает "Вкурсе 22".
Как рассказали местные жители, они стояли в очереди на аттракцион и в этот момент на одну из кабинок "отвалилось колесо".
«Стало очень страшно. Колесо запустили спустя 10 минут, чтобы выпустить людей», - сообщили очевидцы.
Напомним, колесо обозрения официально запустили 25 июля. Перед этим в органах Ростехнадзора было получено свидетельство о государственной регистрации.
10:50:23 28-07-2025
Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса за опасные эксперименты?
11:09:10 28-07-2025
Гость (10:50:23 28-07-2025) Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса з... В деньгах нисколько. Только адреналин ))
11:11:52 28-07-2025
Гость (10:50:23 28-07-2025) Пассажиры - испытатели сколько получают от хозяина колеса з... Вот полезли же на это колесо, чудики😜
10:56:42 28-07-2025
Вот сейчас комменты посыпятся. Франк,держись.
11:10:24 28-07-2025
Гость (10:56:42 28-07-2025) Вот сейчас комменты посыпятся. Франк,держись.... А что ему держаться? Держаться надо тем, у кого денег нет, как говаривал Дмитрий Анатольевич...))
10:56:43 28-07-2025
Тут даже иронизировать сложно)
10:57:33 28-07-2025
Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо. И с высоты ничего невидно. Место НОВОМУ!!!! колесу на горе.
11:23:57 28-07-2025
Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Если на гору уже залез, то колесо там без надобности, тем более такое мелкое, обзор и так шикарный.
15:13:33 28-07-2025
Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Шикарное место было там где колесо было раньше. Но деньги решают
23:32:51 28-07-2025
Гость (10:57:33 28-07-2025) Такую страсть воткнули в центре города. Старое ржавое колесо... Угу Ффф центре прям воткнули
10:58:36 28-07-2025
Ростехнадзору привет!!! Как выдавали разрешение?
11:11:54 28-07-2025
111 (10:58:36 28-07-2025) Ростехнадзору привет!!! Как выдавали разрешение?... Здесь не "как", а "за сколько" надо спрашивать...
13:56:50 28-07-2025
Гость (11:11:54 28-07-2025) Здесь не "как", а "за сколько" надо спрашивать...... Скажут, "нам показали сертификат". Спроси с того кто его выдал. И ищи в какой подворотне его напечатали.
11:02:56 28-07-2025
Больше шума вокруг, больше популярности....
11:04:23 28-07-2025
когда сел в лужу и из лужи - пузыри
11:08:01 28-07-2025
Кондиционер и обогрев установлены? Или и так сойдет! Барыжная схема. "Все для народа"
11:09:40 28-07-2025
Кто вообще на этом металлоломе с видом под мост вообще рискует кататься.?😨
11:17:21 28-07-2025
Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А надо мной кто-то ёрничал и минусовал ))
Адреналина и так хватает, глядя на цены в магазинах, АЗС, ЖКХ, которые меняются вверх почти каждый день, а потом на свою зарплатную ведомость, которая годами не меняется.
11:25:04 28-07-2025
Гость (11:17:21 28-07-2025) Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А на... нетринерованый вы. тренируйтесь. ка колесо вот сходите - взбодритесь
22:44:28 28-07-2025
Гость (11:17:21 28-07-2025) Вот поэтому я и говорил, что даже за бесплатно не надо. А на... Накалдовали!
11:20:49 28-07-2025
плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать. а пассажиры конечно рисковые или ....)))
11:28:19 28-07-2025
Гость (11:20:49 28-07-2025) плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать.... Скорее всего - или😉
12:56:36 28-07-2025
Гость (11:20:49 28-07-2025) плохое это дело в ретроградный Меркурий новое дело начинать.... У нвс всегда так: то яйца мешают, то ретроградный меркурий
11:21:18 28-07-2025
бывает, штош.
Барнаул не сразу строился.
11:25:16 28-07-2025
Закон о защите прав потребителей сдесь нужно применять. Моральный вред взыскать по 5000 рублей с человека как минимум. Быстро тогда хозяин обанкротится.
23:36:25 28-07-2025
Гость (11:25:16 28-07-2025) Закон о защите прав потребителей сдесь нужно применять. Мора... Не обанкротится от 5000 на нос, не переживайте.
11:39:21 28-07-2025
Ждём новости про то как колесо упало, кучу трупов, пострадавших, выехавших на место чп службы и чиновников, а так же взятии расследования чп на контроль Бастрыкиным.
11:49:43 28-07-2025
Гость (11:39:21 28-07-2025) Ждём новости про то как колесо упало, кучу трупов, пострадав... Добрый Вы.
11:57:33 28-07-2025
Чего еще ждать от бутафории...
14:50:04 28-07-2025
Дюша (11:57:33 28-07-2025) Чего еще ждать от бутафории...... От эффективного менеджмента и безграмотности.
Надо выгодно продать и купить, а эти инженеры, да кому они нужны, от них одни расходы.
15:16:32 28-07-2025
Гость (14:50:04 28-07-2025) От эффективного менеджмента и безграмотности.Надо выгодн... Ну да. Он и сказал - бутафория)
14:15:12 28-07-2025
Musik (11:25:04 28-07-2025) нетринерованый вы. тренируйтесь. ка колесо вот сходите - взб... А водку на всякий случай с собой брать- а то мало-ли как колесо взбрыкнет?
23:40:10 28-07-2025
Гость (14:15:12 28-07-2025) А водку на всякий случай с собой брать- а то мало-ли как кол... Попробую застраховаться от падения и остановки колеса, интересно застрахуют??)) Водку брать конечно, видел тут в магазе фляжку литра на 2 не меньше надо брать.