Барнаулец перевел мошенникам 400 тысяч рублей, когда получал "перерасчет налогов"
Для начала надо было создать "заявку на прием"
01 октября 2025, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае 33-летний житель Барнаула после разговора с мошенниками перевел на "безопасный счет" 400 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«Поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником налоговой службы и предложил свою "помощь". Она заключалась в том, чтобы якобы создать заявку на прием в налоговую для перерасчета налогов», – рассказали в ведомстве.
Для подтверждения операции необходимо было назвать код из СМС-сообщения, что барнаулец и сделал.
Через некоторое время с мужчиной связался лжесотрудник Центробанка и заявил, что счета находятся в опасности. Он предложил перевести деньги на "безопасный счет". В итоге барнаулец лишился более 400 тысяч рублей.
14:22:11 01-10-2025
33 года !!! И такой тупой !
14:34:46 01-10-2025
Знакомый из другого региона рассказывал, что как ни старался избежать, но на удочку мошенников попался. Позвонили якобы из налоговой, недоплата по утилизации автомобиля. Всего 70 рублей. Заплатил, чтобы не тратить время на выяснения. А со счета начали списываться деньги. Хорошо, что там было всего 2000р. Но ведь и они не лишние!
14:44:51 01-10-2025
Гость (14:34:46 01-10-2025) Знакомый из другого региона рассказывал, что как ни старался... Что за бред из другого региона? Что значит заплатил 70 руб.? Что значит начали списывать?
14:55:04 01-10-2025
Гость (14:44:51 01-10-2025) Что за бред из другого региона? Что значит заплатил 70 руб.?... Наверно комментатор пропустил из рассказа знакомого "из другого региона" несколько ступенек.
Подсократил рассказ.
15:19:14 01-10-2025
Таких нужно признавать недееспообными и назначать опеку. Да, а из педуниверситета с филфака отправили на пенсию подобную дамочку? Или до сих пор сеет (НЕ)разумное?