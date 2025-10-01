Барнаулец перевел мошенникам 400 тысяч рублей, когда получал "перерасчет налогов"

Для начала надо было создать "заявку на прием"

01 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 33-летний житель Барнаула после разговора с мошенниками перевел на "безопасный счет" 400 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником налоговой службы и предложил свою "помощь". Она заключалась в том, чтобы якобы создать заявку на прием в налоговую для перерасчета налогов», – рассказали в ведомстве.

Для подтверждения операции необходимо было назвать код из СМС-сообщения, что барнаулец и сделал.

Через некоторое время с мужчиной связался лжесотрудник Центробанка и заявил, что счета находятся в опасности. Он предложил перевести деньги на "безопасный счет". В итоге барнаулец лишился более 400 тысяч рублей.

