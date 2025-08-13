Барнаулец предстанет перед судом за рассылку интимных фото коллеги
Мужчина сделал это из мести
13 августа 2025, 17:45, ИА Амител
31-летний житель Барнаула оказался на скамье подсудимых за незаконное распространение личных фотографий коллеги. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в феврале 2025 года в одном из местных учреждений.
По данным следствия, мужчина, воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.
Следствие считает, что таким образом обвиняемый пытался отомстить коллеге за сложившиеся между ними неприязненные отношения.
В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье 137 ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица"). В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери.
18:55:22 13-08-2025
То есть он фото как "небабу" шпилят, (его коллегу) всем выложил ?
11:42:43 14-08-2025
И рекламный голос за кадром, А пользовалась бы она мессенджером МАХ такого бы не было! Пабам!