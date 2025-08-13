НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец предстанет перед судом за рассылку интимных фото коллеги

Мужчина сделал это из мести

13 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

31-летний житель Барнаула оказался на скамье подсудимых за незаконное распространение личных фотографий коллеги. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в феврале 2025 года в одном из местных учреждений.

По данным следствия, мужчина, воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.

Следствие считает, что таким образом обвиняемый пытался отомстить коллеге за сложившиеся между ними неприязненные отношения.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье 137 ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица"). В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери.

Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru

Житель Алтая опубликовал интимные фото "бывшей" и стал фигурантом трех уголовных дел

В ходе расследования дел о распространении частных сведений и вымогательстве денег следователи уличили мужчину в хранении наркотиков
НОВОСТИПроисшествия

суд

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:55:22 13-08-2025

То есть он фото как "небабу" шпилят, (его коллегу) всем выложил ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:43 14-08-2025

И рекламный голос за кадром, А пользовалась бы она мессенджером МАХ такого бы не было! Пабам!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров