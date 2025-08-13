Барнаулец предстанет перед судом за рассылку интимных фото коллеги

Мужчина сделал это из мести

13 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

31-летний житель Барнаула оказался на скамье подсудимых за незаконное распространение личных фотографий коллеги. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в феврале 2025 года в одном из местных учреждений.

По данным следствия, мужчина, воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.

Следствие считает, что таким образом обвиняемый пытался отомстить коллеге за сложившиеся между ними неприязненные отношения.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье 137 ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица"). В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле мать продавала соседу фотографии голой семилетней дочери.