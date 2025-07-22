Барнаулец пытался пронести нож-кредитку на заседание суда

В отношении нарушителя составили протокол

22 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Нарушитель в здании суда / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае жителя Барнаула оштрафовали за попытку пронести в здание суда нож в виде кредитной карточки, сообщает региональная ФССП.

Судебный пристав проверил документы, удостоверяющие личность мужчины, и предложил ему выложить запрещенные предметы, на что тот сообщил, что ничего запрещенного не имеет.

"Сотрудник ведомства предупредил гражданина, что в случае обнаружения запрещенных предметов он будет привлечен к административной ответственности. При осмотре гражданина с использованием портативного металлодетектора был обнаружен нож в виде кредитной карточки", – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили протокол, теперь ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

За шесть месяцев 2025 года при осуществлении пропускного режима в зданиях всех судов Алтайского края и структурных подразделений Главного управления судебные приставы выявили более трех тысяч предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.