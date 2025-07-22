Барнаулец пытался пронести нож-кредитку на заседание суда
В отношении нарушителя составили протокол
22 июля 2025, 13:20, ИА Амител
В Алтайском крае жителя Барнаула оштрафовали за попытку пронести в здание суда нож в виде кредитной карточки, сообщает региональная ФССП.
Судебный пристав проверил документы, удостоверяющие личность мужчины, и предложил ему выложить запрещенные предметы, на что тот сообщил, что ничего запрещенного не имеет.
"Сотрудник ведомства предупредил гражданина, что в случае обнаружения запрещенных предметов он будет привлечен к административной ответственности. При осмотре гражданина с использованием портативного металлодетектора был обнаружен нож в виде кредитной карточки", – говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составили протокол, теперь ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
За шесть месяцев 2025 года при осуществлении пропускного режима в зданиях всех судов Алтайского края и структурных подразделений Главного управления судебные приставы выявили более трех тысяч предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.Ранее в Алтайском крае подсудимый по делу о наркотиках пытался пронести в суд мешок с наркотиками.
13:37:33 22-07-2025
Не удалось свершиться правосудию?
13:48:49 22-07-2025
Гость (13:37:33 22-07-2025) Не удалось свершиться правосудию?... просто идиот
14:20:30 22-07-2025
в форме кредитной карточки - так это наверное не нож, а китайский мультитул
назвать это ножом сложно, а разрезать что-то тем более
14:23:44 22-07-2025
И почему нельзя пронести нож в здание?
Давайте проведём там шмон - ножей найдётся с десяток точно.
14:49:59 22-07-2025
Скорее всего забыковал. В целом не вспомню, хотя суд моя работа, чтобы приставы применяли какие-то репрессии, если человек в адеквате.
08:28:22 23-07-2025
Да, скорее всего, забыл он про то , что этот "нож" пылился у него среди прочих остальных банковских карт и сам с удивлением обнаружил его при обыске. У меня такое было в аэропорту, когда только на обратном рейсе проверяющие обнаружили у меня в кошельке такой ножик, про который я забыл (не разу им не пользовался)