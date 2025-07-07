Барнаульская частная школа с продвинутой программой приглашает на день открытых дверей
В TOP IT School – маленькие классы, индивидуальный подход, развитие "мягких навыков" и углубленное изучение ИТ и английского
07 июля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ99djE
Сегодня академические знания – лишь часть успешного образования. Именно поэтому родители Барнаула всё чаще ищут для детей школы, которые не только обеспечивают качественное обучение, но и создают психологически комфортную среду для развития личности. TOP IT School* – яркий пример такого подхода. Убедиться в этом лично, познакомиться с директором, узнать все об особенностях программы обучения и задать интересующие вопросы дети и родители смогут в субботу, 12 июля 2025 года в 11:00 на дне открытых дверей.
Образование без стресса
Главная особенность TOP IT School – создание среды, где дети чувствуют себя безопасно и уверенно. Здесь сознательно отказались от традиционной системы обучения, сделав акцент на индивидуальном прогрессе учеников.
А именно:
- Классы до 16 человек позволяют педагогам уделить внимание каждому.
- Пространство организовали по принципам эргономики и психологического комфорта.
- Комплекс разносторонних занятий учитывает интересы современных детей, позволяя каждому раскрыться и заниматься любимым делом.
- Отсутствие домашних заданий – всю работу дети выполняют в школе с поддержкой тьюторов.
"Когда мой сын перешёл в TOP IT School, я впервые за годы увидела, как он с радостью собирается утром в школу", – делится мама одного из учеников.
Навыки, которые важны
В TOP IT School разработали программу развития "мягких навыков", которые сегодня ценят не меньше, чем профессиональные компетенции.
Ученики осваивают:
- Эмоциональный интеллект – помогает детям понимать свои эмоции и выстраивать здоровые отношения в социуме.
- Критическое мышление – учит анализировать информацию, а не просто запоминать факты.
- Командную работу – дети участвуют в проектах, тимбилдингах.
- Публичные выступления – ученики еженедельно презентуют работы перед аудиторией.
- Тайм-менеджмент – навык планирования, который пригодится на всю жизнь.
Особое внимание в школе уделяют антибуллинговой программе. Школьные психологи проводят тренинги по профилактике конфликтов, создавая атмосферу взаимного уважения.
Комфортный IT* и английский
Даже технические дисциплины в TOP IT School преподают с учетом психологического комфорта:
IT-направление:
- Обучение программированию через создание игр и полезных приложений.
- Работа с современным оборудованием в специально оборудованных лабораториях.
Английский язык:
- Ежедневная практика в игровом формате.
- Театральная студия на английском для раскрепощения.
- Разговорные клубы.
Распорядок учебного дня:
- 08:45 – "Мягкое утро": встреча, настрой на день.
- 09:00 – Основные предметы в интерактивном формате.
- 10:30 – Ланч.
- 11:00 – Основные дисциплины и английский.
- 13:20 – Сбалансированный комплексный обед.
- 13:00 – Тимбилдинг.
- 14:30 – IT-лаборатория.
- 16:00 – Проектный час.
Набор учеников
Сейчас идёт набор на 2025-2026 учебный год.
Этапы поступления:
- Знакомство с семьёй – важно, чтобы ценности школы и родителей совпадали.
- Диагностика уровня знаний.
- Подведение результатов диагностики и заключение договора.
TOP IT School
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а
Тел.: +7 (3852) 55-26-45
Сайт*TOP IT School ("Топ АйТИ Скул"); IT ("АйТи")
Фото: ru.freepik.com
Возрастное ограничение 6+
АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделениеРеклама
13:15:35 07-07-2025
Английский язык:
Ежедневная практика в игровом формате.
Театральная студия на английском для раскрепощения.
Разговорные клубы.
Так можно и Русский язык забыть.
23:00:55 07-07-2025
Гость (13:15:35 07-07-2025) Английский язык:Ежедневная практика в игровом формат... причем как бы не нужен. китайский важнее
13:16:47 07-07-2025
Лучшая школа в крае!
17:27:29 07-07-2025
Гость (13:16:47 07-07-2025) Лучшая школа в крае!... Вне всякого сомнения, в мире, да что там в мире, в галактике. И троекратное ура забыли. А каким способом определили? Неужто интуитивно?
20:04:14 07-07-2025
гость (17:27:29 07-07-2025) Вне всякого сомнения, в мире, да что там в мире, в галактике...
Просто за пределы края никогда не выезжала.