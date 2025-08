Барнаульская частная школа с продвинутой программой приглашает на день открытых дверей

В TOP IT School – маленькие классы, индивидуальный подход, развитие "мягких навыков" и углубленное изучение ИТ и английского

Ученики. Школа / Фото: ru.freepik.com

Сегодня академические знания – лишь часть успешного образования. Именно поэтому родители Барнаула всё чаще ищут для детей школы, которые не только обеспечивают качественное обучение, но и создают психологически комфортную среду для развития личности. TOP IT School* – яркий пример такого подхода. Убедиться в этом лично, познакомиться с директором, узнать все об особенностях программы обучения и задать интересующие вопросы дети и родители смогут в субботу, 12 июля 2025 года в 11:00 на дне открытых дверей.

Образование без стресса

Главная особенность TOP IT School – создание среды, где дети чувствуют себя безопасно и уверенно. Здесь сознательно отказались от традиционной системы обучения, сделав акцент на индивидуальном прогрессе учеников.

А именно:

Классы до 16 человек позволяют педагогам уделить внимание каждому.

Пространство организовали по принципам эргономики и психологического комфорта.

Комплекс разносторонних занятий учитывает интересы современных детей, позволяя каждому раскрыться и заниматься любимым делом.

Отсутствие домашних заданий – всю работу дети выполняют в школе с поддержкой тьюторов.

"Когда мой сын перешёл в TOP IT School, я впервые за годы увидела, как он с радостью собирается утром в школу", – делится мама одного из учеников.

Навыки, которые важны

В TOP IT School разработали программу развития "мягких навыков" , которые сегодня ценят не меньше, чем профессиональные компетенции.

Ученики осваивают:

Эмоциональный интеллект – помогает детям понимать свои эмоции и выстраивать здоровые отношения в социуме.

– помогает детям понимать свои эмоции и выстраивать здоровые отношения в социуме. Критическое мышление – учит анализировать информацию, а не просто запоминать факты.

– учит анализировать информацию, а не просто запоминать факты. Командную работу – дети участвуют в проектах, тимбилдингах.

– дети участвуют в проектах, тимбилдингах. Публичные выступления – ученики еженедельно презентуют работы перед аудиторией.

– ученики еженедельно презентуют работы перед аудиторией. Тайм-менеджмент – навык планирования, который пригодится на всю жизнь.

Особое внимание в школе уделяют антибуллинговой программе. Школьные психологи проводят тренинги по профилактике конфликтов, создавая атмосферу взаимного уважения.

Комфортный IT* и английский

Даже технические дисциплины в TOP IT School преподают с учетом психологического комфорта:

IT-направление:

Обучение программированию через создание игр и полезных приложений.

Работа с современным оборудованием в специально оборудованных лабораториях.

Английский язык:

Ежедневная практика в игровом формате.

Театральная студия на английском для раскрепощения.

Разговорные клубы.

Распорядок учебного дня:

08:45 – "Мягкое утро": встреча, настрой на день.

09:00 – Основные предметы в интерактивном формате.

10:30 – Ланч.

11:00 – Основные дисциплины и английский.

13:20 – Сбалансированный комплексный обед.

13:00 – Тимбилдинг.

14:30 – IT-лаборатория.

16:00 – Проектный час.

Набор учеников

Сейчас идёт набор на 2025-2026 учебный год.

Этапы поступления:

Знакомство с семьёй – важно, чтобы ценности школы и родителей совпадали. Диагностика уровня знаний. Подведение результатов диагностики и заключение договора.

TOP IT School

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а

Тел.: +7 (3852) 55-26-45

Сайт*TOP IT School ("Топ АйТИ Скул"); IT ("АйТи")

