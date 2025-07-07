НОВОСТИНаука и образование

Барнаульская частная школа с продвинутой программой приглашает на день открытых дверей

В TOP IT School – маленькие классы, индивидуальный подход, развитие "мягких навыков" и углубленное изучение ИТ и английского

07 июля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ99djE

Ученики. Школа / Фото: ru.freepik.com
Ученики. Школа / Фото: ru.freepik.com

Сегодня академические знания – лишь часть успешного образования. Именно поэтому родители Барнаула всё чаще ищут для детей школы, которые не только обеспечивают качественное обучение, но и создают психологически комфортную среду для развития личности. TOP IT School* – яркий пример такого подхода. Убедиться в этом лично, познакомиться с директором, узнать все об особенностях программы обучения и задать интересующие вопросы дети и родители смогут в субботу, 12 июля 2025 года в 11:00 на дне открытых дверей.

Образование без стресса

Главная особенность TOP IT School – создание среды, где дети чувствуют себя безопасно и уверенно. Здесь сознательно отказались от традиционной системы обучения, сделав акцент на индивидуальном прогрессе учеников.

А именно:

  • Классы до 16 человек позволяют педагогам уделить внимание каждому.
  • Пространство организовали по принципам эргономики и психологического комфорта.
  • Комплекс разносторонних занятий учитывает интересы современных детей, позволяя каждому раскрыться и заниматься любимым делом.
  • Отсутствие домашних заданий – всю работу дети выполняют в школе с поддержкой тьюторов.

"Когда мой сын перешёл в TOP IT School, я впервые за годы увидела, как он с радостью собирается утром в школу", – делится мама одного из учеников.

Навыки, которые важны

В TOP IT School разработали программу развития "мягких навыков", которые сегодня ценят не меньше, чем профессиональные компетенции.

Ученики осваивают:

  • Эмоциональный интеллект – помогает детям понимать свои эмоции и выстраивать здоровые отношения в социуме.
  • Критическое мышление – учит анализировать информацию, а не просто запоминать факты.
  • Командную работу – дети участвуют в проектах, тимбилдингах.
  • Публичные выступления – ученики еженедельно презентуют работы перед аудиторией.
  • Тайм-менеджмент – навык планирования, который пригодится на всю жизнь.

Особое внимание в школе уделяют антибуллинговой программе. Школьные психологи проводят тренинги по профилактике конфликтов, создавая атмосферу взаимного уважения.

Комфортный IT* и английский

Даже технические дисциплины в TOP IT School преподают с учетом психологического комфорта:

IT-направление:

  • Обучение программированию через создание игр и полезных приложений.
  • Работа с современным оборудованием в специально оборудованных лабораториях.

Английский язык:

  • Ежедневная практика в игровом формате.
  • Театральная студия на английском для раскрепощения.
  • Разговорные клубы.

Распорядок учебного дня:

  • 08:45 – "Мягкое утро": встреча, настрой на день.
  • 09:00 – Основные предметы в интерактивном формате.
  • 10:30 – Ланч.
  • 11:00 – Основные дисциплины и английский.
  • 13:20 – Сбалансированный комплексный обед.
  • 13:00 – Тимбилдинг.
  • 14:30 – IT-лаборатория.
  • 16:00 – Проектный час.

Набор учеников

Сейчас идёт набор на 2025-2026 учебный год.

Этапы поступления:

  1. Знакомство с семьёй – важно, чтобы ценности школы и родителей совпадали.
  2. Диагностика уровня знаний.
  3. Подведение результатов диагностики и заключение договора.

TOP IT School
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а
Тел.: +7 (3852) 55-26-45
Сайт*TOP IT School ("Топ АйТИ Скул"); IT ("АйТи")

Фото: ru.freepik.com

Возрастное ограничение 6+

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

Комментарии 5

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Гость

13:15:35 07-07-2025

Английский язык:

Ежедневная практика в игровом формате.
Театральная студия на английском для раскрепощения.
Разговорные клубы.
Так можно и Русский язык забыть.

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Гость

23:00:55 07-07-2025

Гость (13:15:35 07-07-2025) Английский язык:Ежедневная практика в игровом формат... причем как бы не нужен. китайский важнее

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Гость

13:16:47 07-07-2025

Лучшая школа в крае!

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гость

17:27:29 07-07-2025

Гость (13:16:47 07-07-2025) Лучшая школа в крае!... Вне всякого сомнения, в мире, да что там в мире, в галактике. И троекратное ура забыли. А каким способом определили? Неужто интуитивно?

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Гость

20:04:14 07-07-2025

гость (17:27:29 07-07-2025) Вне всякого сомнения, в мире, да что там в мире, в галактике...
Просто за пределы края никогда не выезжала.

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