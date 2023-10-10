Барнаульская компания задолжала мэрии почти 2 млн рублей за аренду

Суды двух инстанций уже приняли сторону администрации Барнаула

10 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Участок, за который "СД Инвест" задолжал мэрии арендную плату / Фото: amic.ru

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Алтайского края по иску комитета по земельным ресурсам и землеустройства Барнаула к ООО "СД Инвест", пишет "Атмосфера".

Напомним, ранее с "СД Инвест" в пользу комитета взыскали 1 860 232 руб. 26 коп. задолженности по арендной плате за земельный участок по адресу: Барнаул, Покровская, 19г. При этом комитет хотел взыскать 2 974 830 руб. 34 коп. Задолженность сформировалась с 11 января по 30 сентября 2022 года.

После решения Арбитражного суда Алтайского края "СД Инвест" обратился в Седьмой арбитражный апелляционный в Томске. В решении суда говорится, что "апелляционная жалоба подана с нарушением требований". Это обстоятельство явилось основанием оставить жалобу без движения.

В итоге жалобу не рассмотрели, а решение суда первой инстанции не вступило в силу. Эксперты считают, что к такому маневру прибегают в случаях, когда податель жалобы не рассчитывает на удовлетворяющее его решение апелляционного суда.

Можно предположить, что "СД Инвест" подаст следующую жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени.