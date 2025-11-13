Барнаульские автомобилисты застряли в пробках из-за гололедицы утром 13 ноября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

13 ноября 2025, 08:52, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 13 ноября Барнаул сковали большие автомобильные пробки. Причиной стала сильная гололедица. По данным 2ГИС, ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов.

Водителям придется постоять подольше на следующих участках:

Змеиногорский тракт – от ул. Горнолыжной до ул. Ляпидевского;

ул. Кутузова;

шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова;

Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;

ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;

пр. Ленина – от пр. Калинина до ул. Матросова;

ул. Матросова – от ул. Юрина до пр. Ленина;

ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;

ул. Попова – от ул. Балтийской до ул. Взлетной.

Днем ранее краевую столицу сковали крупные заторы из-за снега с дождем. Отметим, что непогода часто становится причиной пробок в городе и аварий на региональных трассах. Большое количество осадков, а также резких перепадов температур принес с собой североатлантический циклон, который отступит уже 14 ноября. Известно, что дни до 16-го числа пройдут преимущественно без осадков и с минусовыми температурами – местами похолодает до -18 градусов.