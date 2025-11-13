Барнаульские автомобилисты застряли в пробках из-за гололедицы утром 13 ноября
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
13 ноября 2025, 08:52, ИА Амител
Утром 13 ноября Барнаул сковали большие автомобильные пробки. Причиной стала сильная гололедица. По данным 2ГИС, ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов.
Водителям придется постоять подольше на следующих участках:
- Змеиногорский тракт – от ул. Горнолыжной до ул. Ляпидевского;
- ул. Кутузова;
- шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова;
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пр. Ленина – от пр. Калинина до ул. Матросова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до пр. Ленина;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Балтийской до ул. Взлетной.
Днем ранее краевую столицу сковали крупные заторы из-за снега с дождем. Отметим, что непогода часто становится причиной пробок в городе и аварий на региональных трассах. Большое количество осадков, а также резких перепадов температур принес с собой североатлантический циклон, который отступит уже 14 ноября. Известно, что дни до 16-го числа пройдут преимущественно без осадков и с минусовыми температурами – местами похолодает до -18 градусов.
10:01:07 13-11-2025
Некоторым ракам, хоть гололед, хоть дождик капнул... Передаю привет водятлу, с южного тракта,в сторону Южного рано утром на серой таётке, ползущему 20-30км/ч, которого все обгоняли через сплошную, а он создавал аварийную ситуацию, ползя с такой сокоростью. При этом дорожное полотно не обледенелое, обработано.
Вот из за подобных дятлов, и пробки.
Если у вас летняя резина или жим жим взади играет - фигачте на автобус, а не стопорите десятки, даже остни людей, своей тормознутостью!
10:22:36 13-11-2025
Гость (10:01:07 13-11-2025) Некоторым ракам, хоть гололед, хоть дождик капнул... Передаю... Вы видимо проспали или у вас расстройство ЖКТ? Такие как вы, несущиеся шары выпучив и создают аварийные ситуации, а не те, что едут аккуратно. Не вы ли сегодня утром на строителей на своём белом фольксе в шашечки играли?
10:27:11 13-11-2025
Гость (10:01:07 13-11-2025) на серой таётке, ползущему 20-30км/ч, которого все обгоняли через сплошную, а он создавал аварийную ситуацию, ползя с такой сокоростью. Те кто его по встречке обгонял - лишить прав и штрафовать нещадно.
А мужик красавчик, побольше бы таких, глядишь и олени без прав трамваи бы заполнили.
10:13:40 13-11-2025
Всё так к сожалению. Вы посмотрите сколько машин на светофоре уезжают стоят тупят по 5 сек гипнотизируя зеленый, на желтый едут перекрывая собой перекресток.
10:30:38 13-11-2025
Тоже добавлю. Некоторые любят въехать на трамвайные пути, и даже на вполне сносных по качеству путях сбрасывают скорость до минимальной, с которой тянет автомат на холостых. В итоге через из-за них перекресток не десяток проезжает не 10, а 3 - 5 машин. Например, поворот с Павловского тракта на Сов. армии. Итак 16 секунд светофор, так еще эти, блин, вынуждающие объезжать их на путях. Толи специально движение тормозят, что бы напряженность в обществе создавать.
13:10:47 13-11-2025
Гость (10:30:38 13-11-2025) Тоже добавлю. Некоторые любят въехать на трамвайные пути, и ... +100500 за. Тоже бесят тормозилы, которые на цыпочках переезжают рельсы, еле выступающие над ровным асфальтом. Чудилы долбанные, что у них трахома их развалится что-ли если с нормальной скоростью проехать ?!?!?
13:43:41 13-11-2025
Гость (13:10:47 13-11-2025) +100500 за. Тоже бесят тормозилы, которые на цыпочках переез... Ну нет как вы гонять на коне на своих ржавых ведрах
11:26:20 13-11-2025
По направлению из города - что за раздолбайство!!!
Ямищи на всех полосах см по 30-40 глубиной...
Машины стоят на мосту с пробитыми колесами...
по направлению в город ямы еще пока не такие критичные.. но тоже их много
До весны ждать ремонта?
13:13:31 13-11-2025
НОвый мост (11:26:20 13-11-2025) По направлению из города - что за раздолбайство!!! Ямищи... Что за чушь! Где это ямы по 30-40 из города ?? Ни разу на мосту не видел ни таких ям, ни машин с пробитыми колёсами. Тебе сны-кошмары что-ли снятся ?? )))