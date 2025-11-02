Эксперты прогнозируют обвал цен на автомобили с пробегом в России до 40%

Такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси

02 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Машины / Фото: Kathy / unsplash.com

Российский рынок подержанных автомобилей может столкнуться с масштабным снижением цен – эксперты прогнозируют падение стоимости до 40%. По информации портала "За рулем", такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси.

Как пояснил автоэксперт Сергей Зиновьев, из таксопарков на вторичный рынок поступят десятки тысяч иномарок с различным пробегом.

«Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% – для свежих машин и до 40% – для заезженных», – отметил специалист.

Параллельно с этим исследование "Автостата" выявило основные причины снижения спроса на автомобили:

63% респондентов связывают это с высокими банковскими ставками;

43% опрошенных указывают на снижение покупательской способности;

25% россиян ожидают возвращения глобальных автобрендов в страну.

Напомним, в Алтайском крае средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,6 млн рублей.