Эксперты прогнозируют обвал цен на автомобили с пробегом в России до 40%
Такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси
02 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
Российский рынок подержанных автомобилей может столкнуться с масштабным снижением цен – эксперты прогнозируют падение стоимости до 40%. По информации портала "За рулем", такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси.
Как пояснил автоэксперт Сергей Зиновьев, из таксопарков на вторичный рынок поступят десятки тысяч иномарок с различным пробегом.
«Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% – для свежих машин и до 40% – для заезженных», – отметил специалист.
Параллельно с этим исследование "Автостата" выявило основные причины снижения спроса на автомобили:
-
63% респондентов связывают это с высокими банковскими ставками;
-
43% опрошенных указывают на снижение покупательской способности;
-
25% россиян ожидают возвращения глобальных автобрендов в страну.
Напомним, в Алтайском крае средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,6 млн рублей.
18:08:07 02-11-2025
А если россиянин установит самозапрет на кредиты и сделает процедуру банкротства, будет ли у него льготная скидка на покупку хорошего автомобиля? Вопрос к эксперту.
18:12:47 02-11-2025
Давайте запомним это заявление "экспертов" и посмотрим как рухнут цены в феврале-марте
18:22:44 02-11-2025
Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))
08:35:29 03-11-2025
Гость (18:22:44 02-11-2025) Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))... если Вы про пару местных свидетелей падения цен на квартиры - так они лет 10 уже обещают
13:05:55 03-11-2025
Гость (18:22:44 02-11-2025) Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))... А цены действительно снижаются, но только на "вторичку".
17:53:50 04-11-2025
Гость (13:05:55 03-11-2025) А цены действительно снижаются, но только на "вторичку".... Где?? адрес, адрес только назови.
19:16:05 02-11-2025
"эксперты прогнозируют падение стоимости до 40%. "------- Я бы этим "экспертам" доходы на 40-80% снизил бы... Вот сейчас на дроме выскочила "объявка". Ниссан эльгранд 1987 г.в. с "вынесенным", после ДТП, задним мостом и всего лишь за 530 тысяч...
19:17:22 02-11-2025
Ниче никуда не рухнет..
20:17:18 02-11-2025
Иван (19:17:22 02-11-2025) Ниче никуда не рухнет.. ... И экономика?)
17:54:45 04-11-2025
Гость (20:17:18 02-11-2025) И экономика?)... А экономика вообще растет)))
07:01:02 06-11-2025
гость (17:54:45 04-11-2025) А экономика вообще растет)))... Это рост цен
16:06:04 03-11-2025
Кому нужны машины из таксопарка?)))
17:35:46 03-11-2025
С таксопарка авто брать
,себя не уважать!!!
17:59:45 04-11-2025
Viktor (17:35:46 03-11-2025) С таксопарка авто брать ,себя не уважать!!!... Как узнаешь, про легально таксишную узнаешь, про остальные как??? НИКАК. Собственник физлицо никаких рег действий с машиной не было, можно и пробег смотать ничего не найдешь.
15:37:56 04-11-2025
Рухнут цены на авто из такси, так бы и писали. Тот кто хочет купить замученный фольксваген поло из такси, тот может сэкономить до 40 %
23:55:42 05-11-2025
Особенно рухнут авто более 160 лс