Эксперты прогнозируют обвал цен на автомобили с пробегом в России до 40%

Такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси

02 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Машины / Фото: Kathy / unsplash.com
Машины / Фото: Kathy / unsplash.com

Российский рынок подержанных автомобилей может столкнуться с масштабным снижением цен – эксперты прогнозируют падение стоимости до 40%. По информации портала "За рулем", такое резкое снижение цен связано с вступлением в силу 1 марта закона о локализации такси.

Как пояснил автоэксперт Сергей Зиновьев, из таксопарков на вторичный рынок поступят десятки тысяч иномарок с различным пробегом.

«Это, скорее всего, еще зимой вызовет ситуативное падение цен на многие популярные модели. По оценкам, на 15–20% – для свежих машин и до 40% – для заезженных», – отметил специалист.

Параллельно с этим исследование "Автостата" выявило основные причины снижения спроса на автомобили:

  • 63% респондентов связывают это с высокими банковскими ставками;

  • 43% опрошенных указывают на снижение покупательской способности;

  • 25% россиян ожидают возвращения глобальных автобрендов в страну.

Напомним, в Алтайском крае средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,6 млн рублей.


Гость

18:08:07 02-11-2025

А если россиянин установит самозапрет на кредиты и сделает процедуру банкротства, будет ли у него льготная скидка на покупку хорошего автомобиля? Вопрос к эксперту.

  


Гость

18:12:47 02-11-2025

Давайте запомним это заявление "экспертов" и посмотрим как рухнут цены в феврале-марте

  


Гость

18:22:44 02-11-2025

Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))

  


Гость

08:35:29 03-11-2025

Гость (18:22:44 02-11-2025) Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))... если Вы про пару местных свидетелей падения цен на квартиры - так они лет 10 уже обещают

  


Гость

13:05:55 03-11-2025

Гость (18:22:44 02-11-2025) Обвал цен на квартиры больше года назад обещали)))... А цены действительно снижаются, но только на "вторичку".

  


гость

17:53:50 04-11-2025

Гость (13:05:55 03-11-2025) А цены действительно снижаются, но только на "вторичку".... Где?? адрес, адрес только назови.

  


Гость

19:16:05 02-11-2025

"эксперты прогнозируют падение стоимости до 40%. "------- Я бы этим "экспертам" доходы на 40-80% снизил бы... Вот сейчас на дроме выскочила "объявка". Ниссан эльгранд 1987 г.в. с "вынесенным", после ДТП, задним мостом и всего лишь за 530 тысяч...

  


Иван

19:17:22 02-11-2025

Ниче никуда не рухнет..

  


Гость

20:17:18 02-11-2025

Иван (19:17:22 02-11-2025) Ниче никуда не рухнет.. ... И экономика?)

  


гость

17:54:45 04-11-2025

Гость (20:17:18 02-11-2025) И экономика?)... А экономика вообще растет)))

  


Гость

07:01:02 06-11-2025

гость (17:54:45 04-11-2025) А экономика вообще растет)))... Это рост цен

  


Гость

16:06:04 03-11-2025

Кому нужны машины из таксопарка?)))

  


Viktor

17:35:46 03-11-2025

С таксопарка авто брать
,себя не уважать!!!

  


гость

17:59:45 04-11-2025

Viktor (17:35:46 03-11-2025) С таксопарка авто брать ,себя не уважать!!!... Как узнаешь, про легально таксишную узнаешь, про остальные как??? НИКАК. Собственник физлицо никаких рег действий с машиной не было, можно и пробег смотать ничего не найдешь.

  


Гость

15:37:56 04-11-2025

Рухнут цены на авто из такси, так бы и писали. Тот кто хочет купить замученный фольксваген поло из такси, тот может сэкономить до 40 %

  


Макс

23:55:42 05-11-2025

Особенно рухнут авто более 160 лс

  

