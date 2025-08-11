Видео с игроком "Динамо-Барнаул" завирусилось по всей стране

11 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Футболист барнаульского "Динамо" Кирилл Могель, который неудачно упал во время празднования гола, теперь ждет обследования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев.

«Трюк Кирилла Могеля, который в итоге не смогель, показали уже все. В итоге один из немногих пополнивших состав людей, кто вроде бы вписался в команду, сидит с распухшим коленом и ждет в среду МРТ», – говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время игры с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульцев.