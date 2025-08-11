Барнаульский футболист, пытавшийся сделать сальто после гола, ждет МРТ
Видео с игроком "Динамо-Барнаул" завирусилось по всей стране
11 августа 2025, 16:40, ИА Амител
Футболист барнаульского "Динамо" Кирилл Могель, который неудачно упал во время празднования гола, теперь ждет обследования. Об этом рассказал в своем Telegram-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев.
«Трюк Кирилла Могеля, который в итоге не смогель, показали уже все. В итоге один из немногих пополнивших состав людей, кто вроде бы вписался в команду, сидит с распухшим коленом и ждет в среду МРТ», – говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел 10 августа во время игры с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульцев.
16:41:36 11-08-2025
Когда мозгов нет, МРТ не помогает.
18:08:02 11-08-2025
Гость (16:41:36 11-08-2025) Когда мозгов нет, МРТ не помогает. ... А откуда у футболистов и хоккеистов мозги, кроме спинных и костных?
16:49:44 11-08-2025
вот она, слава! не за матч, а за клоунаду на поле. О М Г...
18:06:47 11-08-2025
Подарите ему самокат, чтоб уж наверняка...
19:06:13 11-08-2025
Наберут футболистов по объявлению, потом маются.
Если вам иголы и сальто нужно покупайте в Темпе Лёху Маера.
Он и назабивает и сальто накрутит .