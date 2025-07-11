Барнаульский "Горэлектротранс" подал в суд на поставщика автобусов для маршрутов № 1 и 10

Сумма исковых требований составляет 3,4 млн рублей

11 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Автобус № 1 в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Барнаульское предприятие "Горэлектротранс" подало иск против компании-поставщика автобусов, курсирующих по маршрутам № 1 и 10. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на информацию, размещенную в картотеке краевого Арбитражного суда.

В документах не указана причина обращения "Горэлектротранса" в суд. Но в картотеке обозначена сумма, которую он требует от компании "Автобусный центр Столица" из Набережных Челнов, – 3,4 млн рублей.

Помимо этого, в качестве третьих лиц в иске указаны ООО "Барнаульский Автоцентр КАМАЗ" и КГКУ "Алтайавтодор".

При этом в Арбитражном суде проходит еще один судебный процесс с участием поставщика автобусов. Но там "Автобусный центр Столица" выступает в качестве истца. В роли ответчика же числится "Алтайавтодор".

Известно, что поставщики хотят отменить требования "Алтайавтодора" о взыскании банковской гарантии в размере 2,7 млн рублей, связанной с госконтрактом для "Горэлектротранса". Также компания хочет добиться списания штрафа на 2,7 млн рублей из-за просрочки исполнения гарантийных обязательств.