Барнаульский "Горэлектротранс" подал в суд на поставщика автобусов для маршрутов № 1 и 10
Сумма исковых требований составляет 3,4 млн рублей
11 июля 2025, 13:00, ИА Амител
Барнаульское предприятие "Горэлектротранс" подало иск против компании-поставщика автобусов, курсирующих по маршрутам № 1 и 10. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на информацию, размещенную в картотеке краевого Арбитражного суда.
В документах не указана причина обращения "Горэлектротранса" в суд. Но в картотеке обозначена сумма, которую он требует от компании "Автобусный центр Столица" из Набережных Челнов, – 3,4 млн рублей.
Помимо этого, в качестве третьих лиц в иске указаны ООО "Барнаульский Автоцентр КАМАЗ" и КГКУ "Алтайавтодор".
При этом в Арбитражном суде проходит еще один судебный процесс с участием поставщика автобусов. Но там "Автобусный центр Столица" выступает в качестве истца. В роли ответчика же числится "Алтайавтодор".
Известно, что поставщики хотят отменить требования "Алтайавтодора" о взыскании банковской гарантии в размере 2,7 млн рублей, связанной с госконтрактом для "Горэлектротранса". Также компания хочет добиться списания штрафа на 2,7 млн рублей из-за просрочки исполнения гарантийных обязательств.
13:32:18 11-07-2025
Наверное, рама лопнула.
19:35:13 11-07-2025
Горэлектротранс может покупать автобусы напрямую у завода - производителя или только через представителей? Завод дает гарантию?