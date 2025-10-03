Барнаульский водоканал завершил благоустройство на 250 объектах

Компания потратила более 63 млн рублей на восстановление территорий после аварийных работ

03 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Благоустройство в Барнауле / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / Лилия Болатаева

Специалисты "Росводоканал Барнаул" успешно завершили работы по восстановлению благоустройства на 250 объектах, где ранее проводили аварийно-восстановительные мероприятия. В общей сложности на это потратили свыше 63 миллионов рублей. Работы были выполнены в срок, без задержек и нарушений.

«После устранения повреждений или плановых ремонтов, которые проводились открытым способом, мы полностью восстанавливаем нарушенное благоустройство. Особенно интенсивно идет работа с наступлением теплой сухой погоды», – сообщил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Он добавил, что все ордера на ремонт (а их было 250) выполнены в установленные сроки, задержек не было.

С апреля по сентябрь 2025 года восстановили 17 385 м² асфальта, 12 936 м² газона, 633 погонных метра бордюра и 226,5 м² тротуарной плитки. Всего обновили более 30 тыс. квадратных метров территорий.

Работы проводят подрядчики компании, но под строгим контролем специалистов "Росводоканал Барнаул" на выездных приемках. Представители компании тщательно осматривают восстановленные участки, измеряют толщину слоя асфальта и проверяют соответствие выполненных работ техническому заданию.

Как ранее сообщал amic.ru, благодаря программе по снижению потерь воды в системе водоснабжения водоканал сократил потери воды с 34 до 8,3 млн кубометров в год, то есть в четыре раза. Это позволило существенно сократить затраты на очистку, транспортировку и производство воды. Освободившиеся средства направляют на модернизацию инфраструктуры. Также это влияет на снижение объема забора воды из природных источников, что положительно сказывается на экологии региона.