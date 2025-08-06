Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства младенца в алтайском селе

В совершении преступления подозревают 42-летнюю мать умершего ребенка

06 августа 2025, 09:38, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства восьмимесячной девочки в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 5 августа 42-летняя жительница Березовки, будучи пьяной, заявила об исчезновении своего восьмимесячного ребенка. Следователи нашли тело девочки при осмотре дома и прилегающей территории. По предварительным данным, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Мать ребенка задержали по подозрению в убийстве. Известно, что семья младенца состоит на учете как неблагополучная.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").