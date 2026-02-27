С весны в стране изменятся правила авиаперевозок, обучения в автошколах и оформления земельных участков

27 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Март традиционно принесет с собой массу важных изменений в законодательстве. Так, вступит в силу нашумевший закон о локализации такси, по которому водители должны будут пересесть на отечественный транспорт (но не сразу). Кроме того, все вывески и таблички нужно будет обязательно делать только на русском языке. А сроки оплаты коммунальных услуг сдвинут.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в марте 2026 года

1 Локализация такси С 1 марта начнет действовать закон о локализации такси, который вызвал немало споров в обществе. Согласно тексту документа, в государственный реестр такси смогут попасть лишь те автомобили, чье производство имеет "высокую степень локализации на территории РФ". Другими словами, машина или хотя бы большая часть ее деталей должны быть произведены в нашей стране. Впрочем, переход решили сделать мягким. К примеру, автомобили, уже включенные в этот реестр, смогут перевозить пассажиров и дальше, пока не закончится срок их службы. Кроме того, к работе допустят и автомобили, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов — по этим соглашениям производители обязуются постепенно увеличивать долю российских деталей. Лишь с 2033 года локализация станет единственным основанием для включения в реестр. Измерять ее будут в специальных баллах. Для части регионов предусмотрели и отсрочку. Так, в Калининградской области и всех сибирских субъектах закон начнет действовать лишь с марта 2028 года, а в новых регионах — с марта 2030 года.

2 Оплата ЖКХ Крайние сроки, когда нужно оплатить коммунальные услуги, сдвигаются с 1 марта 2026 года. Теперь квитанции должны будут выставлять до 5-го числа (сейчас крайний срок — 1-е число). Оплатить их нужно будет не позднее 15-го числа (сейчас — не позднее 10-го). При этом новые сроки станут общими для всех. Ранее ТСЖ и жилкооперативам разрешалось определять их самостоятельно на общем собрании.

3 Правила авиаперевозок Несколько важных изменений внесут в воздушный кодекс. Два из них касаются перевозки детей. Во-первых, теперь скидку на билет в размере 50% будут предоставлять ребенку, если его сопровождает любой взрослый. Раньше обязательным условием было, чтобы его сопровождал именно родитель. Правило действует только при перелетах по России и не распространяется на бизнес-класс. Во-вторых, более четко прописали правила рассадки. Ребенка должны гарантированно посадить на соседнее место с сопровождающим — в одном ряду, через проход или в соседних рядах. При этом авиакомпания не имеет права брать за это доплату. Кроме того, дополнили список причин, по которым отказ от авиабилета считается вынужденным. Теперь веским аргументом может послужить болезнь не только пассажира или члена его семьи, но и близкого родственника. Также прописали и временные рамки, когда пассажиру должны предоставить необходимые услуги в случае задержки рейса. Так, через три часа ему обязаны предложить воду, а через шесть — еду. Заселение в отель нужно произвести через десять часов ожидания, а в ночное время — через восемь. Кстати, электронный посадочный талон с 1 марта будет считаться официальным документом.

4 Защита русского языка Вступит в силу и закон "о защите русского языка", как его успели прозвать в СМИ. Речь идет о поправках в ряд документов, которые обяжут использовать русский язык как государственный в публичном пространстве. А также о владельцах бизнеса, которые размещают свои вывески, и о тех, кто устанавливает информационные таблички и указатели. Если главные надписи на них будут на иностранном языке, можно получить штраф. Кстати, поправки касаются и застройщиков — они с марта будут обязаны использовать в названии своих объектов только кириллицу. При этом полностью иностранные слова не запрещают. Но написаны они должны быть более мелким шрифтом и размещаться ниже основного русскоязычного варианта.

5 Обучение в автошколах Часов вождения в автошколах станет больше: с 1 марта их количество увеличат с 38 до 42 для самой распространенной категории "B". Кроме того, официально вводится понятие дистанционного обучения. Но законодатели обещают, что этот формат не будет иметь ничего общего с порочной практикой, когда в автошколе выдают человеку весь справочный материал и он забывает о занятиях вовсе. Речь идет именно об онлайн-занятиях: с лекциями, общением с преподавателями и ответами на все интересующие вопросы. Преподаватели должны будут фиксировать явку учеников, а правильность ведения занятия в любой момент сможет проверить региональный Рособрнадзор.

6 Реклама энергетиков Правила размещения рекламы энергетических напитков серьезно ужесточат. Напомним, их продажу несовершеннолетним полностью запретили в прошлом году. Теперь взялись за рекламные материалы. Во-первых, станет обязательным блок о вреде чрезмерного употребления. Прописали регламент: 3 секунды — для роликов на радио, 5 секунд — для видеороликов и не менее 7% от рекламной площади на баннере или экране. Во-вторых, в такой рекламе запрещено обращение к несовершеннолетней аудитории. В-третьих, больше нельзя будет упоминать о том, что в этих напитках содержатся витамины и другие полезные добавки.

7 Кому повысят пенсию? В марте категорий будет три. Первая — пенсионеры, которые в феврале отметили 80-летие. Напомним, таким гражданам удваивают фиксированную выплату, входящую в структуру пенсии. В 2026 году ее размер равен 9584,69 рубля — такой и будет прибавка. Вторая категория — пенсионеры, в феврале оформившие I группу инвалидности. В этом случае механизм тот же — удвоение фиксированной выплаты и повышение на 9,5 тысячи рублей. Третья категория — пенсионеры, которые в феврале уволились с работы. Им с 1 марта пересчитают размер пенсии с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Подробнее читайте в нашем материале