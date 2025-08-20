По данным главы региона, силы ПВО уже перехватили не менее семи украинских летательных аппаратов

20 августа 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 20 августа украинские БПЛА атаковали Воронежскую область. На территории региона сохраняется беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», – предупредил Гусев жителей региона.

Позже губернатор Воронежской области написал, что над регионом уже ликвидировали не менее семи беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в ночь на 19 августа дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область. Обломки БПЛА упали на юге Волгограда. В результате на территории городской больницы и нефтеперерабатывающего завода вспыхнули пожары.