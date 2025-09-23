Силы ПВО сбили более 20 БПЛА, летевших на российскую столицу

23 сентября 2025, 07:34, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Силы ПВО сбивают украинские беспилотники над Москвой и Московской областью. Взрывы слышны в нескольких районах российской столицы, ряд авиарейсов задержали из-за воздушной опасности.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на местах падения обломков работают экстренные службы. По данным главы города, всего над Москвой ликвидировали более 20 беспилотников.

По информации Baza, о взрывах сообщали жители районов Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево и Новые Черемушки. Кроме того, со слов очевидцев, хлопки раздавались в районах станций метро Хорошевская и Павелецкая.

Как пишет "Осторожно, новости", из-за атак дронов несколько самолетов совершили вынужденную посадку, не долетев до Москвы. Так, в Казани приземлился рейс из Стамбула. В Пулково экстренно сел самолет, направлявшийся в российскую столицу из Владивостока. А борт, летевший из Дубая, посадили в Нижнем Новгороде.

Согласно сведениям Росавиации, ограничения на вылет и прилет самолетов ранее вводили в аэропорту Шереметьево.

Данных о пострадавших и повреждениях в ходе налетов БПЛА пока нет.