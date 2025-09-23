Взрывы и задержки рейсов. Беспилотники ВСУ массово атаковали Москву и Московскую область
Силы ПВО сбили более 20 БПЛА, летевших на российскую столицу
23 сентября 2025, 07:34, ИА Амител
Силы ПВО сбивают украинские беспилотники над Москвой и Московской областью. Взрывы слышны в нескольких районах российской столицы, ряд авиарейсов задержали из-за воздушной опасности.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на местах падения обломков работают экстренные службы. По данным главы города, всего над Москвой ликвидировали более 20 беспилотников.
По информации Baza, о взрывах сообщали жители районов Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево и Новые Черемушки. Кроме того, со слов очевидцев, хлопки раздавались в районах станций метро Хорошевская и Павелецкая.
Как пишет "Осторожно, новости", из-за атак дронов несколько самолетов совершили вынужденную посадку, не долетев до Москвы. Так, в Казани приземлился рейс из Стамбула. В Пулково экстренно сел самолет, направлявшийся в российскую столицу из Владивостока. А борт, летевший из Дубая, посадили в Нижнем Новгороде.
Согласно сведениям Росавиации, ограничения на вылет и прилет самолетов ранее вводили в аэропорту Шереметьево.
Данных о пострадавших и повреждениях в ходе налетов БПЛА пока нет.
10:40:43 23-09-2025
это сегодня что-ли ?
12:48:21 23-09-2025
летевших на российскую столицу - интересно, они 700 км пролетели, по пути с десяток городов могли атаковоать, но они принципиально летели туда, где их с большей вероятностью собьют. Туповато, но интересно
13:31:01 23-09-2025
Гость (12:48:21 23-09-2025) летевших на российскую столицу - интересно, они 700 км прол... 700 км,вам эти сказки кто сказал?на территории же России и запускают,столько не смогут лететь украинские беспилотники уж точно ,ещё не разработали такие чтоб аж с России в Китай например летать ,туда кстати ещё дольше ,выкиньте все свои газеты и телевизор с балкона !
13:28:08 23-09-2025
Да снова постанова,если что -то и летело ,то точно не в таком количестве ,да и странно в разных источниках по разному пишут,в Кузьминки аж был слышно взрывы,но я их не слышала ,ночью часто не сплю и ни одного хлопка ,дезинформация для раздува ,не более!
13:44:04 23-09-2025
Луиза (13:28:08 23-09-2025) Да снова постанова,если что -то и летело ,то точно не в тако... А вот в Одинцово было слышно. Да ещё как. Всю ночь бухало.