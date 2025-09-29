Без глютена, молока и яиц. Жительница Барнаула делает десерты, от которых не отказаться

Как семейная история стала началом бизнеса с социальной миссией

29 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Еще шесть лет назад быть предпринимателем, а уж тем более кондитером, жительница Барнаула Ольга Гаврилова не собиралась. Но вмешалась жизнь: младший ребенок родился аллергиком. Из меню семьи исчезли молоко, яйца, глютен и другие привычные продукты. В магазинах покупать десерты опасно: легко нарваться на аллергены. Чтобы баловать близких и любимых, Ольге пришлось осваивать особую кухню. В итоге получился бизнес с важной социальной миссией.

Никто не должен быть обделенным

«У меня такой принцип: никто из членов семьи не должен чувствовать себя обделенным и если кому-то что-то нельзя, то дома при нем это не едим», – рассказывает Ольга.

Когда у младшего сына проявилась аллергия, пришлось резко перестраивать меню для всей семьи.

При этом сама девушка "жуткая сладкоежка", да и детей ведь тоже хочется накормить сладеньким, так что пришлось искать выход. Ольга нашла в интернете рецепты без глютена, молока и яиц и пошла пробовать.

Первые результаты не впечатляли: вкус был не тот, который хотелось: «Давала дочери, она пробовала и вежливо говорила: мам, вкусно, но больше не надо», – смеется кондитер.

Ольга не сдавалась. Прошла одно обучение, второе, третье. И, наконец, ей стало самой нравиться то, что получилось.

«Сейчас эти десерты едят обычные люди, которым не нужна специальная диета, и им это тоже вкусно».

Первый заказ

В чате мам детей-аллергиков часто жаловались, что в Барнауле негде приобрести диетические десерты.

Ольга предложила свои изделия. Выложила пост в соцсетях. Уже через несколько дней поступил первый заказ.

«Я растерялась: как, уже? А женщина пишет: нам очень надо. Мы проездом в Барнауле, я только вас нашла. Вот так все и началось».

Сегодня у Ольги свой цех. Заказов столько, что на домашней кухне работать сложно. Да и такое разграничение помогает упорядочить режим, признает кондитер. Появилось подобие рабочего графика: днем – работа, вечер – для семьи. Хотя бывает по-разному.

Впрочем, для Ольги это не совсем работа, а скорее – миссия: подобные диеты часто входят в лечебные протоколы, которые прописывают врачи.

«В первый год хотела все бросить, особенно когда казалось, что ничего не получается. А потом приходит запрос: у моего ребенка целиакия, или аллергия на яйцо, глютен, сахар, – практически на все. И думаю: ну вот я сейчас брошу, куда они пойдут? Как ребенку объяснить, почему у него нет торта на день рождения? И это мне всегда придавало сил идти дальше».

Кстати, теперь дочь Ольги отказывается от покупных тортов: «Мам, я только твой хочу, мне другой не надо».

Впрочем, и сама она уже полноценно помогает маме в работе. В помощниках также и сын, и муж.

«У меня есть рабочая команда, но то, что семья так включается в мой бизнес – это большое счастье и мотивация», – говорит Ольга.

Чтобы душу вложить

Сегодня десерты Ольга поставляет в несколько кафе, шеф-маркет и в фитнес-клуб. В ближайших целях – найти помощника в цех:

«Хочется найти человека, который будет разделять мои ценности. Чтобы он тоже душу вкладывал, потому что в первую очередь для меня – это любимое дело, желание доставить людям с особенностями питания сладкий праздник».

В День города Ольга, по приглашению комитета по предпринимательству Барнаула, участвовала в ярмарке на ул. Мало-Тобольской. Говорит, приглашение пришло буквально за несколько дней. И подготовка была экстренной. Но первый опыт понравился. Покупатели продукцию оценили.

Кондитер намерена расширять ассортимент, развивать линейку локальных продуктов и экспорт. У нее уже есть десерт с травами и ягодами Алтайского края: Ольга сотрудничает с местными фермерами.

«Очень многие из тех, кто приезжает в наш регион, первым делом пробуют местную кухню: "А что у вас есть особенного?" И я хочу создать что-то такое особенное, чтобы эти десерты ассоциировались именно с Алтайским краем».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.