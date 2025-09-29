Без глютена, молока и яиц. Жительница Барнаула делает десерты, от которых не отказаться
Как семейная история стала началом бизнеса с социальной миссией
29 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Еще шесть лет назад быть предпринимателем, а уж тем более кондитером, жительница Барнаула Ольга Гаврилова не собиралась. Но вмешалась жизнь: младший ребенок родился аллергиком. Из меню семьи исчезли молоко, яйца, глютен и другие привычные продукты. В магазинах покупать десерты опасно: легко нарваться на аллергены. Чтобы баловать близких и любимых, Ольге пришлось осваивать особую кухню. В итоге получился бизнес с важной социальной миссией.
Никто не должен быть обделенным
«У меня такой принцип: никто из членов семьи не должен чувствовать себя обделенным и если кому-то что-то нельзя, то дома при нем это не едим», – рассказывает Ольга.
Когда у младшего сына проявилась аллергия, пришлось резко перестраивать меню для всей семьи.
При этом сама девушка "жуткая сладкоежка", да и детей ведь тоже хочется накормить сладеньким, так что пришлось искать выход. Ольга нашла в интернете рецепты без глютена, молока и яиц и пошла пробовать.
Первые результаты не впечатляли: вкус был не тот, который хотелось: «Давала дочери, она пробовала и вежливо говорила: мам, вкусно, но больше не надо», – смеется кондитер.
Ольга не сдавалась. Прошла одно обучение, второе, третье. И, наконец, ей стало самой нравиться то, что получилось.
«Сейчас эти десерты едят обычные люди, которым не нужна специальная диета, и им это тоже вкусно».
Первый заказ
В чате мам детей-аллергиков часто жаловались, что в Барнауле негде приобрести диетические десерты.
Ольга предложила свои изделия. Выложила пост в соцсетях. Уже через несколько дней поступил первый заказ.
«Я растерялась: как, уже? А женщина пишет: нам очень надо. Мы проездом в Барнауле, я только вас нашла. Вот так все и началось».
Сегодня у Ольги свой цех. Заказов столько, что на домашней кухне работать сложно. Да и такое разграничение помогает упорядочить режим, признает кондитер. Появилось подобие рабочего графика: днем – работа, вечер – для семьи. Хотя бывает по-разному.
Впрочем, для Ольги это не совсем работа, а скорее – миссия: подобные диеты часто входят в лечебные протоколы, которые прописывают врачи.
«В первый год хотела все бросить, особенно когда казалось, что ничего не получается. А потом приходит запрос: у моего ребенка целиакия, или аллергия на яйцо, глютен, сахар, – практически на все. И думаю: ну вот я сейчас брошу, куда они пойдут? Как ребенку объяснить, почему у него нет торта на день рождения? И это мне всегда придавало сил идти дальше».
Кстати, теперь дочь Ольги отказывается от покупных тортов: «Мам, я только твой хочу, мне другой не надо».
Впрочем, и сама она уже полноценно помогает маме в работе. В помощниках также и сын, и муж.
«У меня есть рабочая команда, но то, что семья так включается в мой бизнес – это большое счастье и мотивация», – говорит Ольга.
Чтобы душу вложить
Сегодня десерты Ольга поставляет в несколько кафе, шеф-маркет и в фитнес-клуб. В ближайших целях – найти помощника в цех:
«Хочется найти человека, который будет разделять мои ценности. Чтобы он тоже душу вкладывал, потому что в первую очередь для меня – это любимое дело, желание доставить людям с особенностями питания сладкий праздник».
В День города Ольга, по приглашению комитета по предпринимательству Барнаула, участвовала в ярмарке на ул. Мало-Тобольской. Говорит, приглашение пришло буквально за несколько дней. И подготовка была экстренной. Но первый опыт понравился. Покупатели продукцию оценили.
Кондитер намерена расширять ассортимент, развивать линейку локальных продуктов и экспорт. У нее уже есть десерт с травами и ягодами Алтайского края: Ольга сотрудничает с местными фермерами.
«Очень многие из тех, кто приезжает в наш регион, первым делом пробуют местную кухню: "А что у вас есть особенного?" И я хочу создать что-то такое особенное, чтобы эти десерты ассоциировались именно с Алтайским краем».
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
12:29:03 29-09-2025
Где найти продукцию?
13:16:57 29-09-2025
Выбрать десерт Вы можете по адресу: г. Барнаул, Шумакова, 15б. Этаж 6. Офис 612.
15:26:58 29-09-2025
Гость (12:29:03 29-09-2025) Где найти продукцию?... Здравствуйте. Всю продукцию можно приобрести у меня на производстве, цех находится по адресу ул.Шумвкова 15б, офис 612, этаж 6. Предварительно лучше позвонить или написать.
14:49:13 29-09-2025
Ольга молодец! Успеха и процветания в этом нелегком "бизнесменном" деле!
15:27:43 29-09-2025
Гость (14:49:13 29-09-2025) Ольга молодец! Успеха и процветания в этом нелегком "бизнесм... Здравствуйте. Благодарю за поддержку🫶
15:39:28 29-09-2025
Оооо, а разве такие сладости бывают😄
22:51:58 29-09-2025
Гость (15:39:28 29-09-2025) Оооо, а разве такие сладости бывают😄... Конечно бывают, сейчас очень популярны десерты, которые не дают скачков сахара😉
15:55:35 29-09-2025
Наша семья уже не первый год знакома с десертами Ольги. Спасибо ей большое за ее труд!
22:53:31 29-09-2025
Гость (15:55:35 29-09-2025) Наша семья уже не первый год знакома с десертами Ольги. Спас... Здравствуйте, спасибо вам за доверие, это очень ценно
18:51:04 29-09-2025
Есть название компании? Номера телефонов? Сайт? Режим работы?
22:55:29 29-09-2025
Гость (18:51:04 29-09-2025) Есть название компании? Номера телефонов? Сайт? Режим работы... Здравствуйте, можно в 2ГИС в поиске набрать "ПП десерты Ольги Гавриловой" и получите всю необходимую информацию, здесь в комментариях не прикрепляются контакты
22:30:08 29-09-2025
Ольга спасибо вам большое за ваши вкусные десерты .