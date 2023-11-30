Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Ему было сто лет
30 ноября 2023, 09:08, ИА Амител
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, пишет Reuters.
По данным агентства, политик скончался у себя дома 30 ноября в Коннектикуте.
Генри Киссинджер – американский государственный деятель, дипломат и эксперт международных отношений. Родился в 1923 году в Германии, мигрировал с родителями в США в 1938-м. Образование получил в Гарвардском университете.
В 1968-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности президента Ричарда Никсона. А в 1973-1977 годах занимал должность госсекретаря США.
Был инициатором политики разрядки международной напряженности, направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического блоков. Также выступал за сближение США с Китаем.
В 1973 году получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить.
В декабре 2022 года Киссинджер предложил вариант для мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.
10:04:51 30-11-2023
Убрали. Имел он отношение к последним событиям. И мог помешать новым планам ЦРУ клоун киевский следующий
10:14:08 30-11-2023
Гость (10:04:51 30-11-2023) Убрали. Имел он отношение к последним событиям. И мог помеша... сто лет ему было. убрали)) а вот клоун, да, на очереди. надеюсь.
12:27:14 30-11-2023
Как то удачно совпало, после неправильного базара
16:44:37 30-11-2023
Эпоха. Легенда. Даже куча анекдотов про него есть, как про Чапаева или Штирлица.