НОВОСТИПолитика

Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Ему было сто лет

30 ноября 2023, 09:08, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал CBS Sunday Morning
Кадр: YouTube-канал CBS Sunday Morning

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, пишет Reuters.

По данным агентства, политик скончался у себя дома 30 ноября в Коннектикуте.

Генри Киссинджер – американский государственный деятель, дипломат и эксперт международных отношений. Родился в 1923 году в Германии, мигрировал с родителями в США в 1938-м. Образование получил в Гарвардском университете.

В 1968-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности президента Ричарда Никсона. А в 1973-1977 годах занимал должность госсекретаря США.

Был инициатором политики разрядки международной напряженности, направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического блоков. Также выступал за сближение США с Китаем.

В 1973 году получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить.

В декабре 2022 года Киссинджер предложил вариант для мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:04:51 30-11-2023

Убрали. Имел он отношение к последним событиям. И мог помешать новым планам ЦРУ клоун киевский следующий

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:14:08 30-11-2023

Гость (10:04:51 30-11-2023) Убрали. Имел он отношение к последним событиям. И мог помеша... сто лет ему было. убрали)) а вот клоун, да, на очереди. надеюсь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:14 30-11-2023

Как то удачно совпало, после неправильного базара

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:37 30-11-2023

Эпоха. Легенда. Даже куча анекдотов про него есть, как про Чапаева или Штирлица.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров