Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Ему было сто лет

30 ноября 2023, 09:08, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал CBS Sunday Morning

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, пишет Reuters.

По данным агентства, политик скончался у себя дома 30 ноября в Коннектикуте.

Генри Киссинджер – американский государственный деятель, дипломат и эксперт международных отношений. Родился в 1923 году в Германии, мигрировал с родителями в США в 1938-м. Образование получил в Гарвардском университете.

В 1968-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности президента Ричарда Никсона. А в 1973-1977 годах занимал должность госсекретаря США.

Был инициатором политики разрядки международной напряженности, направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического блоков. Также выступал за сближение США с Китаем.

В 1973 году получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить.

В декабре 2022 года Киссинджер предложил вариант для мирного урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией.