Без скрытых наценок. В России с 1 апреля заработают новые правила рассрочки

Рассказываем, кого коснутся изменения

25 февраля 2026, 07:14, ИА Амител

С 1 апреля в России вступают в силу единые правила для сервисов рассрочки. Соответствующий федеральный закон меняет подход к оплате товаров и услуг "частями" — теперь такая схема не сможет автоматически увеличивать цену покупки. Главное нововведение: поэтапная оплата больше не будет основанием для наценки. То есть процент, который фактически являлся платой за кредит, нельзя будет "прятать" в стоимости товара. Кроме того, ограничивается размер штрафов за просрочку — не более 20% годовых от суммы задолженности. А рассрочки свыше 50 тысяч рублей будут передаваться в бюро кредитных историй. Власти поясняют: это позволит банкам и самим гражданам объективнее оценивать долговую нагрузку. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Кого коснутся изменения

Апрельский закон затронет целый ряд отраслей, где рассрочка служила удобной точкой входа для клиентов. Федеральный финансовый эксперт, квалифицированный инвестор Валерия Голикова в комментарии БФМ Барнаул отметила, что онлайн-BNPL-сервисам и финтех-компаниям придется получать официальный статус оператора или входить в реестр, а также перестраивать свои риск-модели под новые лимиты и сроки.

«Прежде всего — это ретейл: техника, мебель, электроника, маркетплейсы. Сервисы "заплати частями" и псевдорассрочки с наценкой уйдут или сильно изменятся, потому что нельзя будет перекладывать процент, по сути кредита, в цену товара. Часть моделей, где бизнес зарабатывал на скрытой переплате, станет нерентабельной», — считает Валерия Голикова.

Что будет с рынком недвижимости

Изменения почувствует и девелопмент. Долгие рассрочки от застройщиков — на 12–24 месяца — в прежнем виде уже не вписываются в новую модель. Эксперты прогнозируют, что компании будут активнее переводить клиентов на ипотеку или искать гибридные схемы оплаты. При этом сокращение сроков рассрочки может снизить спрос и увеличить ежемесячные платежи по жилью на 30–40%.

Нововведения затронут и сегмент дорогостоящих услуг — образование, медицину, ремонт. Там средний чек часто превышает 50 тысяч рублей, а значит, информация о таких рассрочках будет отражаться в кредитной истории. Для бизнеса это может означать переход к классическим кредитным продуктам или пересмотр ценовой политики.

Снижается доступность длинных рассрочек, крупные покупки в рассрочку на пару лет станут уже редкостью. Усилится роль банков за пределами лимитов по сумме и сроку, спрос уйдет сразу в кредиты и ипотеку. Что это для потребителя? Больше защиты, потому что нет скрытых переплат, понятные штрафы, но меньше гибкости по срокам и суммам.