Бийчанин «спрятал» у жены 13 машин, чтобы не платить 59 млн рублей за незаконное казино

Суд признал заключённый между супругами брачный договор недействительным

8 ноября 2022, 12:58

В Алтайском крае у мужчины обнаружили имущество, которое он пытался скрыть от государства, сообщает региональная прокуратура.

Ранее суд постановил взыскать с жителя Бийска ущерб в сумме 59 млн рублей от незаконной игорной деятельности. До этого мужчина заключил брачный договор с женой и развёлся, по документу всё имущество, приобретённое в период брака, стало принадлежать супруге.

«Оформление данного договора <...> имело иные цели, в том числе исключение возможности обращения взыскания на долю в совместно нажитом в период брака имуществе, в том числе на 13 транспортных средств, зарегистрированных на супругу», — отметили в ведомстве.

Суд признал брачный договор недействительным, заключённый «с целью исключения факта погашения задолженности перед РФ».

В итоге имущество бывших супругов, приобретённое в период брака, вновь стало общей собственностью.

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