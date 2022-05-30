На Алтае молодой продавец украл смартфоны на 380 тысяч рублей и продал их через интернет

В одном из магазинов бытовой техники и электроники Бийска провели ревизию и недосчитались шести смартфонов на 380 тысяч рублей, управляющий обратился в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался 23-летний продавец торговой точки, он задержан.

Молодой человек признался, что похищал дорогие девайсы со склада и продавал их через интернет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 142 мешков муки.