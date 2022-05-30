На Алтае молодой продавец украл смартфоны на 380 тысяч рублей и продал их через интернет
Полицейские возбудили уголовное дело
30 мая 2022, 09:00, Никита Черников
В одном из магазинов бытовой техники и электроники Бийска провели ревизию и недосчитались шести смартфонов на 380 тысяч рублей, управляющий обратился в полицию.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался 23-летний продавец торговой точки, он задержан.
Молодой человек признался, что похищал дорогие девайсы со склада и продавал их через интернет. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 142 мешков муки.
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