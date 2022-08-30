Трое детей и много кукол. Как выглядит и чем занимается бийчанка, ставшая «достоянием Евразии»

Жительница Бийска Жанна Чуликова, получившая титул «Достояние Евразии 2022» на интернациональном конкурсе «Леди Евразия 2022», рассказала о своих увлечениях.

Напомним, мероприятие прошло в Горном Алтае, участницами стали замужние женщины и матери в возрасте от 23 до 45 лет из двенадцати регионов России. Жанна представляла Сибирский федеральный округ — весной этого года она победила в конкурсе «Достояние Сибири 2022».

Кстати, для конкурса бийчанка записала видео, на котором представила все регионы Сибири.

«Уникальная природа, чистейший воздух, сакральные места — привлекают туристов со всего мира в Республику Алтай, а кто-то даже надеется найти здесь волшебную Шамбалу. В Алтайском крае лучшие санатории, уникальные водные источники, терапевтический воздух и экологически чистое питание — сибирская здравница», — отметила она.

Бийчанка замужем 18 лет. Воспитывает трёх дочерей, которым 17, 12 и 8 лет.

«У меня два высших экономических образования, 17 лет стаж работы главным бухгалтером за плечами. Коллекционирую антикварных и советских кукол, советский винтажный парфюм, организую женские флешмобы: обмен подарками, день женственности. Занимаюсь благотворительными и общественными делами», — рассказала о себе Жанна.

Жанна Чуликова / Фото: vk.com/id275751632