В Бийске подскочила заболеваемость сальмонеллёзом из-за арбузов
Врач рассказала, в каком виде противопоказано покупать эту ягоду
6 июля 2022, 11:35, Никита Черников
В Бийске фиксируют случаи заражения сальмонеллёзом, сообщает «Бийский рабочий».
По словам врачей, большинство заразившихся ели арбузы, которые продают в разрезанном виде. Покупать такую ягоду ни в коем случае нельзя.
«Потому что обычно продавцы режут ножом по немытому арбузу. Возбудитель с ножа попадает на мякоть фрукта, потом это всё ещё и плёнкой закрывают — здравствуйте, сальмонеллез, энтеровирусы, дизентерии и любые другие кишечные инфекции. Это самая хорошая питательная среда для распространения инфекций», — заявила заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.
Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы. Наиболее распространённые симптомы: диарея, лихорадка, спазмы в животе и рвота.
В конце июня сообщалось, что в Бийске также фиксируют рост случаев заболевания энтеровирусом.
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