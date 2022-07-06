В Бийске подскочила заболеваемость сальмонеллёзом из-за арбузов

В Бийске фиксируют случаи заражения сальмонеллёзом, сообщает «Бийский рабочий».

По словам врачей, большинство заразившихся ели арбузы, которые продают в разрезанном виде. Покупать такую ягоду ни в коем случае нельзя.

«Потому что обычно продавцы режут ножом по немытому арбузу. Возбудитель с ножа попадает на мякоть фрукта, потом это всё ещё и плёнкой закрывают — здравствуйте, сальмонеллез, энтеровирусы, дизентерии и любые другие кишечные инфекции. Это самая хорошая питательная среда для распространения инфекций», — заявила заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы. Наиболее распространённые симптомы: диарея, лихорадка, спазмы в животе и рвота.

В конце июня сообщалось, что в Бийске также фиксируют рост случаев заболевания энтеровирусом.