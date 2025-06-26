Билайн и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты от фишинга и вредоносного ПО

Его встроят непосредственно в сеть оператора

26 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wzDpdE

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Билайн и "Лаборатория Касперского" разрабатывают уникальное решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО. Новый продукт встроят в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса.

Эволюция вызовов и ответные меры

Телеком-отрасль добилась успехов в борьбе с мошенничеством. Если ранее 80% атак приходились на подмену номеров, то после внедрения единой платформы верификации вызовов вектор практически нейтрализовали.

Следующая волна мошенничества – звонки с мобильных номеров и облачных АТС, которые также составляли до 80% атак. Благодаря комплексным мерам: ужесточению регулирования продаж SIM*-карт, внедрению антифрод-решений ("Этикетка", "Купол безопасности", "Речевая аналитика") и межотраслевому взаимодействию – доля успешных атак снизилась до 20%.

Сейчас основная угроза – звонки через мессенджеры. Билайн уже предлагает защиту от таких атак, при этом клиенту нужно самостоятельно ее активировать. В перспективе развитие российского защищенного мессенджера поможет снизить риски, но следующим вызовом станут фишинг и вредоносное ПО. Разработка Билайна и "Лаборатории Касперского" ориентирована именно на защиту от них.

Интеграция и комплексный подход

Важно, что новое решение встроят в сеть оператора. Это позволит обеспечивать защиту без установки допприложений, работать на любых устройствах независимо от версии ОС, минимизировать нагрузку на память и энергопотребление, быть доступным для массового использования.

Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.

При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты.

"Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения", – сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.И подчеркнул, что партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты.

Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска, отметил директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер.

"Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности – как для частных пользователей, так и для малого бизнеса", – уточнил он.При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остаётся критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак.

ПАО "ВымпелКом"; beeline . ru

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