Билайн заблокировал более 12 тысяч мошеннических звонков в Алтайском крае за неделю

Новые алгоритмы антифрода автоматически прерывают подозрительные вызовы

19 сентября 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2VSb5wq3epR

Девушка со смартфоном / Фото: Билайн

За одну неделю августа Билайн сбросил 12 310 звонков от телефонных мошенников в Алтайском крае. Их отразили благодаря механизму защиты, которую оператор внедрил в июне 2025 года. Алгоритмы антифрода автоматически прерывают разговор, если абоненту звонят с подозрительного номера и во время разговора ему приходит СМС с кодом от банка или "Госуслуг".

Аналитики Билайн выяснили, что в основном мошенники атаковали людей среднего возраста: 58% всех сброшенных звонков пришлось на группу 31-50 лет. На втором месте оказались абоненты, которым от 51 до 65 лет, а на третьем – молодежь до 30 лет. В большинстве случаев мошенники звонили в утреннее время – до 12 часов дня. А поводом для сбрасывания вызова чаще всего становились СМС от "Госуслуг" и крупных банков.

Всего за одну неделю по всей России Билайн сбросил 446 тысяч мошеннических звонков, которые поступали более 232 тысячам абонентов. Причем в некоторых случаях номер могли пытаться набрать несколько сотен раз. Рекорд по количеству попыток злоумышленников установить контакт с одним клиентом зафиксировали в Республике Адыгея. Там Билайн сбросил 892 звонка за один час.

В целом по стране зафиксировали более 20 случаев, когда людям пытались позвонить свыше 100 раз за короткий промежуток времени. Такие попытки система безопасности прерывает автоматически. После первого звонка мошенников включается мониторинг на определенное время, в результате которого мошенники не смогут связаться с абонентом, а он – перезвонить им самостоятельно.

Функция защиты уже работает для всех абонентов Билайн, предотвращая попытки выманивания кодов и обеспечивая спокойствие абонентов. Дополнительную плату за нее не взимают, она работает автоматически (ничего подключать не нужно).

Данные о защите абонентов Билайн взяли за период 13 – 20 августа 2025 года.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

