Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

"Антифишинг" уже работает, его не надо специально подключать

14 ноября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2VSb5wa4jpm

Девушка и мобильный телефон / Фото: пресс-служба Билайна

Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак – в мобильной сети и сети широкополосного доступа. Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов – в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ "НИИ "Интеграл", Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.

"Антифишинг" работает по умолчанию для всех клиентов оператора – им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.

«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они все чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции – через фишинговые сайты, которые маскируются под официальные ресурсы, но на самом деле крадут данные», – рассказал директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.

Согласно статистике "Лаборатории Касперского", в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, как самый безопасный оператор*, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы.

«"Антифишинг" в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна – налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту», – добавил Илья Нестор.

* Билайн признан самым безопасным оператором среди сотовых операторов "большой четверки" в 2025 году по комплексу механизмов защиты абонентов сотовой связи от мошенничества и спама, сказано в обзорном исследования ComNews Research ("КомНьюс Рисерч"). Исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи" провели в сентябре-октябре 2025 года, эксперты изучили информацию об антифрод-платформах и механизмах операторов в 2024-2025 годах.

