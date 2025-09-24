Барнаульцы получат бесплатный билет в зоопарк в обмен на советскую солонку
Исторические предметы необходимы для создания музея соли
24 сентября 2025, 16:16, ИА Амител
В Барнауле объявили необычную акцию: советские солонки можно будет обменять на билеты в зоопарк. Как сообщили в учреждении, акция пройдет 24, 25 и 26 сентября.
Посетителям предложено на входе сдать любую целую солонку XIX–XX веков, взамен они получат бесплатный билет. Собранные предметы станут частью экспозиции будущего музея соли, который планируется создать на Алтае.
«У вас есть возможность внести свой вклад в создание музея», – отметили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что с 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.
19:45:14 24-09-2025
Хитро. Чувствуется предпринимательская жилка.
19:53:53 24-09-2025
Щас, ага.
Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти 10 лет искал.
И треугольная бутылка 50-х есть. Кто из местных знает без гугла что в ней изначально было?))))
21:32:46 24-09-2025
Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... В бутылке был уксус
10:29:34 25-09-2025
Гость (21:32:46 24-09-2025) В бутылке был уксус... если из картона - то возможно кефир из Шпиля.
20:58:35 25-09-2025
Musik (10:29:34 25-09-2025) если из картона - то возможно кефир из Шпиля.... Почему именно кефир и почему из Шпиля? По всему городу продавались
19:05:02 25-09-2025
Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Уксус
14:17:21 28-09-2025
Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Уксусная эссенция была в треугольник бутылочка
21:34:29 24-09-2025
У меня есть пепельница металлическая в виде сапога. От прадеда осталась. Никому не продам))
10:22:15 25-09-2025
а почему всего три дня? так вы много солонок не соберете
16:54:40 25-09-2025
Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Ленин мужик он не носил бюстик.
19:44:54 26-09-2025
Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... В ней была уксусная эссенция.