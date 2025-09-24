НОВОСТИОбщество

Барнаульцы получат бесплатный билет в зоопарк в обмен на советскую солонку

Исторические предметы необходимы для создания музея соли

24 сентября 2025, 16:16, ИА Амител

В Барнауле объявили необычную акцию: советские солонки можно будет обменять на билеты в зоопарк. Как сообщили в учреждении, акция пройдет 24, 25 и 26 сентября.

Посетителям предложено на входе сдать любую целую солонку XIX–XX веков, взамен они получат бесплатный билет. Собранные предметы станут частью экспозиции будущего музея соли, который планируется создать на Алтае.

«У вас есть возможность внести свой вклад в создание музея», – отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что с 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

19:45:14 24-09-2025

Хитро. Чувствуется предпринимательская жилка.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:53 24-09-2025

Щас, ага.
Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти 10 лет искал.
И треугольная бутылка 50-х есть. Кто из местных знает без гугла что в ней изначально было?))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:46 24-09-2025

Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... В бутылке был уксус

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:29:34 25-09-2025

Гость (21:32:46 24-09-2025) В бутылке был уксус... если из картона - то возможно кефир из Шпиля.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:35 25-09-2025

Musik (10:29:34 25-09-2025) если из картона - то возможно кефир из Шпиля.... Почему именно кефир и почему из Шпиля? По всему городу продавались

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:02 25-09-2025

Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Уксус

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:21 28-09-2025

Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Уксусная эссенция была в треугольник бутылочка

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:34:29 24-09-2025

У меня есть пепельница металлическая в виде сапога. От прадеда осталась. Никому не продам))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:15 25-09-2025

а почему всего три дня? так вы много солонок не соберете

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:40 25-09-2025

Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... Ленин мужик он не носил бюстик.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Света

19:44:54 26-09-2025

Гость (19:53:53 24-09-2025) Щас, ага.Я бюстик Ленина не новодел а аутентичный почти ... В ней была уксусная эссенция.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров