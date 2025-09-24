Барнаульцы получат бесплатный билет в зоопарк в обмен на советскую солонку

Исторические предметы необходимы для создания музея соли

В Барнауле объявили необычную акцию: советские солонки можно будет обменять на билеты в зоопарк. Как сообщили в учреждении, акция пройдет 24, 25 и 26 сентября.

Посетителям предложено на входе сдать любую целую солонку XIX–XX веков, взамен они получат бесплатный билет. Собранные предметы станут частью экспозиции будущего музея соли, который планируется создать на Алтае.

«У вас есть возможность внести свой вклад в создание музея», – отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что с 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.