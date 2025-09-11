НОВОСТИОбщество

Пенсионеры смогут посетить барнаульский зоопарк абсолютно бесплатно в октябре

Зоопарк в десятый раз проводит подобную акцию

11 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский зоопарк в десятый раз организует акцию для пенсионеров. Об этом сообщили в администрации учреждения.

С 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.

«Для участия в акции необходимо предъявить пенсионное удостоверение при входе», – отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Ейске при пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" погибли 28 крокодилов и одна черепаха.

Фото: barnaul.org

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:49:46 11-09-2025

Там экипаж скорой помощи будет дежурить ?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:36 11-09-2025

Спасибо зоопарку. Добрая инициатива

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:06 11-09-2025

Спасибо. Но нет.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:34:21 11-09-2025

Мне как пенсу этот зоопарк ни за деньги ни бесплатно не нужен. Пожрать че нить да лекарств подешевле... Или пенсион побольше-жить невозможно при такой дороговизне

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:41 11-09-2025

Иван (10:34:21 11-09-2025) Мне как пенсу этот зоопарк ни за деньги ни бесплатно не нуже... так вот вам и дают возможность развлечься бесплатно

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:10 11-09-2025

Гость (11:27:41 11-09-2025) так вот вам и дают возможность развлечься бесплатно... Как развлекаться в зоопарке?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:29 11-09-2025

Гость (12:20:10 11-09-2025) Как развлекаться в зоопарке?... Можно конкурировать с обезьяной за банан.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:41 11-09-2025

Гость (12:20:10 11-09-2025) Как развлекаться в зоопарке?... так вы сходите, думаю не пожалеете

  20 Нравится
Ответить
