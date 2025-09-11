Пенсионеры смогут посетить барнаульский зоопарк абсолютно бесплатно в октябре
Зоопарк в десятый раз проводит подобную акцию
11 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульский зоопарк в десятый раз организует акцию для пенсионеров. Об этом сообщили в администрации учреждения.
С 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.
«Для участия в акции необходимо предъявить пенсионное удостоверение при входе», – отметили в зоопарке.
09:49:46 11-09-2025
Там экипаж скорой помощи будет дежурить ?
09:50:36 11-09-2025
Спасибо зоопарку. Добрая инициатива
09:57:06 11-09-2025
Спасибо. Но нет.
10:34:21 11-09-2025
Мне как пенсу этот зоопарк ни за деньги ни бесплатно не нужен. Пожрать че нить да лекарств подешевле... Или пенсион побольше-жить невозможно при такой дороговизне
11:27:41 11-09-2025
Иван (10:34:21 11-09-2025) Мне как пенсу этот зоопарк ни за деньги ни бесплатно не нуже... так вот вам и дают возможность развлечься бесплатно
12:20:10 11-09-2025
Гость (11:27:41 11-09-2025) так вот вам и дают возможность развлечься бесплатно... Как развлекаться в зоопарке?
12:44:29 11-09-2025
Гость (12:20:10 11-09-2025) Как развлекаться в зоопарке?... Можно конкурировать с обезьяной за банан.
13:19:41 11-09-2025
Гость (12:20:10 11-09-2025) Как развлекаться в зоопарке?... так вы сходите, думаю не пожалеете