Пенсионеры смогут посетить барнаульский зоопарк абсолютно бесплатно в октябре

Зоопарк в десятый раз проводит подобную акцию

11 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский зоопарк в десятый раз организует акцию для пенсионеров. Об этом сообщили в администрации учреждения.

С 1 по 12 октября включительно все посетители пенсионного возраста смогут пройти на территорию зоопарка бесплатно.

«Для участия в акции необходимо предъявить пенсионное удостоверение при входе», – отметили в зоопарке.

