Бийчанку подозревают в фиктивной регистрации гражданина Таджикистана
В ходе проверки полиция установила, что иностранец по указанному адресу фактически не проживает
24 августа 2025, 22:35, ИА Амител
59-летняя жительница Бийска подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет 63-летнего гражданина Таджикистана. В феврале 2024 года женщина зарегистрировала иностранца в своей квартире, оформив все документы через отдел миграции, пишет МВД по Алтайскому краю.
В действиях бийчанки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.
22:47:03 24-08-2025
Регистрировал паспортный стол.
На момент подачи данных гражданкой был- данные достоверны.
Потом ушел, но обещал вернуться. Думала на СВО.
В чем нарушение?
22:49:05 24-08-2025
Ну и всё
Делать из бийчанки заматайку, лишать гражданства и с любимым мужем депортация в кишлак, в гарем
22:52:27 24-08-2025
А зачем РФ 63-ти летний мигрант?
Кто принимает нетрудоспособных в Миграционной службе? Туда полиция не хочет сходить?