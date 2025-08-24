Бийчанку подозревают в фиктивной регистрации гражданина Таджикистана

В ходе проверки полиция установила, что иностранец по указанному адресу фактически не проживает

24 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

59-летняя жительница Бийска подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет 63-летнего гражданина Таджикистана. В феврале 2024 года женщина зарегистрировала иностранца в своей квартире, оформив все документы через отдел миграции, пишет МВД по Алтайскому краю.

В действиях бийчанки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ"). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.