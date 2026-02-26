Бийские пловцы стали призерами международных соревнований в Австралии

26 февраля 2026, 08:32, ИА Амител

Бийские пловцы / Фото: t.me/shchigrev_bsk

В австралийском городе Голд-Кост с 20 по 22 февраля состоялись международные соревнования по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Две медали на этих стартах завоевали представители Бийска.

В турнире приняли участие 164 сильнейших пловца из 12 стран. Российскую сборную представляли 14 спортсменов, трое из них — из наукограда. Об этом сообщил глава Бийска Виктор Щигрев в своем Telegram-канале.

За Россию на соревнованиях выступали Роман Жданов, Анна Иванова и Алексей Ганюк. По итогам заплывов на дистанции 50 метров на спине два бийских спортсмена поднялись на пьедестал. Серебряную награду завоевала воспитанница краевой СШОР "Обь" Анна Иванова, а бронзовая медаль досталась пловцу ЦСП Алтайского края Роману Жданову.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Алтайского края заняли первое общекомандное место на международных соревнованиях "Большой Алтай", которые прошли в Китае, завоевав 27 медалей.