Боец из Новосибирска спас кота в Донбассе и приютил его в блиндаже

История началась в августе прошлого года на развалинах Авдеевки

08 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Новосибирский боец спас котенка в Донбассе / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирец сумел спасти котенка в разрушенной Авдеевке и вырастил его прямо в блиндаже. История началась в августе прошлого года, когда подразделение контрактника зашло в город. Среди руин к бойцу подполз рыжий комочек, едва державшийся на лапках. Мужчина не смог пройти мимо и забрал малыша с собой. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Котенку, которого назвали Чубайсом, было около месяца. Он быстро освоился – выпрашивал еду у хозяина и приносил мышей, с которыми справлялся, несмотря на свой крошечный размер. Полгода кот жил в блиндаже, пока бойцы продвигались вперед, – и все это время он был рядом.

В феврале у Чубайса случилась беда, он повредил лапу. Хозяина перевели в Донецк, и он отвез кота в приют "Кошкин дом". Рентген показал перелом бедра, грозивший ампутацией. За животное взялся молодой ветеринар-студент из Подмосковья. Четырехчасовая операция прошла успешно и лапу удалось сохранить.

После реабилитации волонтеры организовали "кошачий поезд". Питомцев отправили сначала в Москву, а потом в Новосибирск. В апреле на перроне Чубайса встречала жена бойца. Котенок сразу стал любимцем семьи, быстро поправился и вырос до шести килограммов.

Сейчас Чубайс живет в Новосибирске. Он играет с мячиком, реагирует на лазерную указку, любит пить воду из крана и не переносит закрытых дверей. Он даже путешествовал с хозяйкой на Алтай и подружился с местными котами.

«Животные помогают снимать стресс и напоминают о домашнем тепле. Мы ждем мужа и знаем, что он будет рад увидеть Чубайса живым и здоровым», – говорит жена бойца.

Ранее сообщалось, что 75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша.