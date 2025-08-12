Более 100 домов Барнаула остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Подача ресурса будет восстановлена к 20:30
12 августа 2025, 11:00, ИА Амител
12 августа утром на пересечении улиц Антона Петрова и Дорожной в Барнауле произошел порыв водопроводной трубы диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал". Для устранения повреждения потребовалось отключить холодное водоснабжение в 124 домах и административных зданиях.
По предварительным данным, подача воды будет восстановлена к 20:30 того же дня. В список отключенных объектов вошли жилые дома по адресам:
-
ул. Антона Петрова (дома № 90, 92, 94, 98, 101, 103, 103а, 107);
-
ул. Матросова (дома № 208, 210);
-
ул. Червонная (дома № 191, 194);
-
частный сектор по ул. Дорожной (дома № 99–111а, 106–122);
-
административное здание по ул. Телефонной (дом № 143).
"Росводоканал" организовал горячую линию для жителей: по телефонам 500-101 и 202-200 можно получить подробную информацию о ходе работ и оставить заявку на подвоз питьевой воды.
19:42:20 12-08-2025
ТЭЦ2 на фоне повыщения тарифов не собирается радовать горожан горячей водой.
Звоню дежурному по району, спрашиваю, когда дадут горячую воду, отключение было заявлено по 11 августа. Отвечают, что тепловики выявили более 90 повреждений, работают над устранением. Никаких сроков завершения работ не дают. Отмечу, что за время планового отключения в нашем микрорайоне не было замечено ни одного рабочего, ни одной спецмашины. Что за невидимки? Зарплату им тоже невидимыми деньгами теперь выдадут? Между тем, тарифы населению повышают и повышают.
20:10:01 12-08-2025
Гость (19:42:20 12-08-2025) ТЭЦ2 на фоне повыщения тарифов не собирается радовать горожа... Сегодня дали горячую. Не наговаривайте лишнего. Пр. Строителей.
23:12:09 12-08-2025
Гость (20:10:01 12-08-2025) Сегодня дали горячую. Не наговаривайте лишнего. Пр. Строител... на одном Строителей дали, остальные без горячей.