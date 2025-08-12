НОВОСТИПроисшествия

Более 100 домов Барнаула остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Подача ресурса будет восстановлена к 20:30

12 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

12 августа утром на пересечении улиц Антона Петрова и Дорожной в Барнауле произошел порыв водопроводной трубы диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал". Для устранения повреждения потребовалось отключить холодное водоснабжение в 124 домах и административных зданиях.

По предварительным данным, подача воды будет восстановлена к 20:30 того же дня. В список отключенных объектов вошли жилые дома по адресам:

  • ул. Антона Петрова (дома № 90, 92, 94, 98, 101, 103, 103а, 107);

  • ул. Матросова (дома № 208, 210);

  • ул. Червонная (дома № 191, 194);

  • частный сектор по ул. Дорожной (дома № 99–111а, 106–122);

  • административное здание по ул. Телефонной (дом № 143).

"Росводоканал" организовал горячую линию для жителей: по телефонам 500-101 и 202-200 можно получить подробную информацию о ходе работ и оставить заявку на подвоз питьевой воды.

Новая водонапорная башня в Санниково / Фото: Минстрой Алтайского края

И напор, и резерв. В Санниково установили новую 25-метровую водонапорную башню

Проблема с напором, которая беспокоила жителей пригородного поселка, решена
НОВОСТИОбщество

Барнаул Отключения горячей воды вода

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:42:20 12-08-2025

ТЭЦ2 на фоне повыщения тарифов не собирается радовать горожан горячей водой.

Звоню дежурному по району, спрашиваю, когда дадут горячую воду, отключение было заявлено по 11 августа. Отвечают, что тепловики выявили более 90 повреждений, работают над устранением. Никаких сроков завершения работ не дают. Отмечу, что за время планового отключения в нашем микрорайоне не было замечено ни одного рабочего, ни одной спецмашины. Что за невидимки? Зарплату им тоже невидимыми деньгами теперь выдадут? Между тем, тарифы населению повышают и повышают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:01 12-08-2025

Гость (19:42:20 12-08-2025) ТЭЦ2 на фоне повыщения тарифов не собирается радовать горожа... Сегодня дали горячую. Не наговаривайте лишнего. Пр. Строителей.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:12:09 12-08-2025

Гость (20:10:01 12-08-2025) Сегодня дали горячую. Не наговаривайте лишнего. Пр. Строител... на одном Строителей дали, остальные без горячей.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров