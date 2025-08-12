Более 100 домов Барнаула остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Подача ресурса будет восстановлена к 20:30

12 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

12 августа утром на пересечении улиц Антона Петрова и Дорожной в Барнауле произошел порыв водопроводной трубы диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал". Для устранения повреждения потребовалось отключить холодное водоснабжение в 124 домах и административных зданиях.

По предварительным данным, подача воды будет восстановлена к 20:30 того же дня. В список отключенных объектов вошли жилые дома по адресам:

ул. Антона Петрова (дома № 90, 92, 94, 98, 101, 103, 103а, 107);

ул. Матросова (дома № 208, 210);

ул. Червонная (дома № 191, 194);

частный сектор по ул. Дорожной (дома № 99–111а, 106–122);

административное здание по ул. Телефонной (дом № 143).

"Росводоканал" организовал горячую линию для жителей: по телефонам 500-101 и 202-200 можно получить подробную информацию о ходе работ и оставить заявку на подвоз питьевой воды.