И напор, и резерв. В Санниково установили новую 25-метровую водонапорную башню

Проблема с напором, которая беспокоила жителей пригородного поселка, решена

31 июля 2025, 11:10, ИА Амител

Новая водонапорная башня в Санниково / Фото: Минстрой Алтайского края

Еще недавно лето, пожалуй, было самым нелюбимы временем года для жителей села Санниково Первомайского района. Особенно – для тех, чьи квартиры расположены на четвертом и пятом этажах. В период "поливочного" сезона они не единожды оставались без воды: мощностей одной водонапорной башни, которая питает и многоквартирные дома, и частный сектор, и социальные объекты, не хватало. Однако сейчас ситуация изменилась: в июле в селе заработала вторая башня. Ее высота – 25 метров, а объем – 160 "кубов". Новый объект, установленный на краевые средства по программе Минстроя Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами", позволит селу расти и подключать новых абонентов. Подробнее – в материале amic.ru.

Вопрос решен

До недавнего времени Санниково обеспечивала водой лишь одна башня, установленная в 2013 году. Рядом – недействующее сооружение, построенное 40 лет назад. Для крупного села этого объема было недостаточно.

"Пять лет существует такая проблема – нехватка напора в домах. Особенно остро она проявляется в поливочный сезон. В пятиэтажных домах (их в Санниково пять – прим.ред.) в это время, как правило, воды уже не было. С учетом того, что село разрастается, даже в частных домах стало не хватать напора", – заметила глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.

Старая водонапорная башня в Санниково / Фото: Минстрой Алтайского края

Установка второй башни, которую провели пару недель назад, решила проблему. Теперь два объекта работают одновременно. При необходимости одну башню можно отключить, например, зимой, когда водоразбор значительно меньше.

"Я живу на пятом этаже, раньше напор был только вечером. Пользоваться душем, краном на кухне было почти невозможно. Сейчас ситуация кардинально изменилась – напор замечательный", – рассказал житель села Санниково Юрий Овчинников.

Улучшение с водоснабжением заметил и житель частного дома в Санниково Юрий Павлов. По словам сельчанина, теперь объема воды хватает на все бытовые нужды.

Житель села Санниково Юрий Павлов / Фото: Минстрой Алтайского края

Нужный запас

Установка башни заняла три дня: ее привезли на участок частями, на месте собрали и установили краном. Перед вводом в работу специалисты два раза промыли и прохлорировали. Уже в чистую "емкость" была набрана вода. Именно накопление воды – главное назначение сооружения.

"Башня дает возможность подавать населению качественную питьевую воду: она набирается и отстаивается. Вода закольцована: подается как с насосной станции, так и скважины. Давление устойчивое – это обеспечит пятые этажи стабильным напором. Новая водонапорная башня – еще и резерв воды в случае какой-либо аварии", – отметил директор ООО "Первомайские коммунальные системы" Александр Доманов.

Благодаря запасу удается компенсировать разницу в суточном водопотреблении. Актуален вопрос в селах, летом, когда люди используют воду на полив и ведения личного подсобного хозяйства, отметил начальник отдела водоснабжения Минстроя Алтайского края Максим Сорокин.

"В вечернее время, когда потребление воды снижается, в башне накапливается необходимый объем, чтобы компенсировать эту разницу в часты максимального потребления. В случае отключения электроэнергии накопленный запас воды в башне позволяет обеспечить население на какое-то время водой", – заметил специалист.

Восемь лет работы

В Первомайском районе в 2025 году планируют установить три водонапорных башни: помимо Санниково в программу попали Фирсово и Повалиха. Стоимость работ по установке водонапорной башни в Санниково – около 5 млн рублей. Столько же планируют направить на установку в селе станции очистки питьевой воды. В соседнем Фирсово в августе также запланированы работы по монтажу водонапорной башни.

Стабильный и мощный напор воды в частном домовладении в Санниково / Фото: Минстрой Алтайского края

"В этом году в Алтайском крае на обновление объектов водоснабжения из федерального, краевого и местных бюджетов направлен 1,4 миллиарда рублей. Ведется установка 40 водонапорных башен и бурение 46 водозаборных скважин, коммунальщики меняют 100 километров сетей водоснабжения", – сообщил Максим Сорокин.

Всего в Алтайском крае – 1600 водонапорных башен. И хотя значительная часть из них уже обновлена, в Минстрое отмечают: темпы модернизации объектов должны оставаться высокими.