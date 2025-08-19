Более 100 свиней усыпили у фермера под Новосибирском

Ветеринары объяснили это вспышкой чумы

19 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Свиньи на ферме / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

В Кыштовском районе Новосибирской области местные жители сообщают о массовом уничтожении свиней. По их словам, ветеринарные службы усыпили и сожгли животных, объяснив это вспышкой африканской чумы свиней, сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала пенсионерка из деревни Новочекино, у нее забрали всех десять свиней без предупреждения.

«Я была на работе, когда это случилось. Муж и сын дома были, но их просто поставили перед фактом. Хорошо, что я не видела, как это происходило», – поделилась женщина.

По ее словам, ветеринары заявили, что в районе зафиксированы случаи заболевания, пробы подтвердили диагноз.

Один из местных фермеров, у которого забрали более 100 свиней, рассказал, что его хозяйство было на учете в сельсовете.

«Нас включили в зону поражения, сказали, что иначе нельзя, пообещали компенсацию», – пояснил мужчина.

Он уверяет, что всегда соблюдал санитарные нормы.

«Десять лет ни одна свинья у меня не болела, кормил чистым зерном, поил хорошей водой. А теперь заходишь в сарай – тишина, будто их и не было», – отмечает фермер.

Компенсацию мужчине обещали по 147,5 рубля за килограмм живого веса, но этих денег хватит разве что на покрытие затрат на корм.

В администрации Кыштовского района на запрос издания "КП-Новосибирск" ответили, что подробную информацию можно получить в управлении ветеринарии. Там же заявили, что готовы дать официальный комментарий только после письменного обращения.

Местные жители остаются в недоумении: почему их не предупредили заранее и действительно ли была необходимость в таких радикальных мерах.

