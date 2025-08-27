Большая стройка на пустыре. Как создают парк 300-летия Барнаула

Работы первого этапа благоустройства должны закончиться в ноябре этого года

27 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Благоустройство парка за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по благоустройству парка 300-летия города, расположенного на улице Шумакова, 9, за ТЦ "Европа". В настоящее время подрядчик занимается формированием основной сети пешеходных дорожек. Согласно плану, две центральные аллеи пересекутся и разойдутся лучами по четырем направлениям. Они соединят окраины парка с его сердцем, где появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Ранее тут приступили к сносу гаражей.

Напомним, активные работы на объекте начались весной. Это первый этап многолетнего проекта по созданию парка. На него в 2025 году выделено 89,7 миллиона рублей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. И горожане ее поддержали.