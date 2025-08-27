Большая стройка на пустыре. Как создают парк 300-летия Барнаула
Работы первого этапа благоустройства должны закончиться в ноябре этого года
27 августа 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжаются работы по благоустройству парка 300-летия города, расположенного на улице Шумакова, 9, за ТЦ "Европа". В настоящее время подрядчик занимается формированием основной сети пешеходных дорожек. Согласно плану, две центральные аллеи пересекутся и разойдутся лучами по четырем направлениям. Они соединят окраины парка с его сердцем, где появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Ранее тут приступили к сносу гаражей.
Напомним, активные работы на объекте начались весной. Это первый этап многолетнего проекта по созданию парка. На него в 2025 году выделено 89,7 миллиона рублей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. И горожане ее поддержали.
09:02:09 27-08-2025
Гаражи так и останутся посреди парка?
09:05:11 27-08-2025
Хороший парк в том районе просматривается. Наконец то там будет красиво, а не своры бродячих собак и извращенцы в длинных плащах.
10:11:40 27-08-2025
интересно, а сейчас уже можно напрямую попасть со Взлетной на Павловкий тракт в районе Европы?
13:32:54 27-08-2025
вот туда бы и уволочь деревянные дома мешающие застройкам города. Разобрать бревна гнилые заменить и собрать в парке в виде ярмарочных павильенов. Вторая жизнь бы у этих старых домов была