Более 20 человек пострадали в Чечне из-за обрушения балкона

Балкон рухнул, когда люди вышли на него во время похоронной церемонии

11 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Чечне более 20 человек пострадали из-за обрушения балкона. Все произошло во время похорон, сообщил телеграм-канал Baza.

Как уточняется, конструкция обрушилась в Гудермесском районе.

«В селе Ишхой-Юрт родственники прощались с усопшим: во время церемонии мужчины находились на улице, а женщины внутри – пол не выдержал веса такого количества людей и рухнул», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Известно, что балкон был деревянным, а люди, которые на нем находились, провалились в подвал. О состоянии пострадавших конкретной информации пока нет.

