Больше половины билетов купили на первый рейс из Барнаула в Пхукет

В самолетах до середины марта уже забронирована треть мест

01 февраля 2024, 10:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

На первый авиарейс из Барнаула в Пхукет уже забронировали больше половины мест. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Самолеты компании AZUR air будут летать каждые 12 дней. Время в полете 6 часов 40 минут в одну сторону и 8 часов 55 минут – обратно.

Отмечается, что стоимость путевки на двоих составит от 186,5 тысячи рублей.

В самолетах, которые будут летать до середины марта, забронирована уже треть мест.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы "Мир" с 20 февраля заработают в Мьянме.