Больше половины билетов купили на первый рейс из Барнаула в Пхукет
В самолетах до середины марта уже забронирована треть мест
01 февраля 2024, 10:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
На первый авиарейс из Барнаула в Пхукет уже забронировали больше половины мест. Об этом сообщает "КП на Алтае".
Самолеты компании AZUR air будут летать каждые 12 дней. Время в полете 6 часов 40 минут в одну сторону и 8 часов 55 минут – обратно.
Отмечается, что стоимость путевки на двоих составит от 186,5 тысячи рублей.
В самолетах, которые будут летать до середины марта, забронирована уже треть мест.
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10:53:22 01-02-2024
Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алтайском крае, нищеброды фиктивные. Да вас раскулачивать надо, как подпольного миллионера Корейку.
11:13:43 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидеть и получать 25000т.р и ныть в соц. сетях,а кто хочет тот и летит этим рейсом на заслуженный отдых, и цена на двоих не соответствует действительности на двоих дороже на соточку
11:27:10 01-02-2024
Гость (11:13:43 01-02-2024) Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидет... Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп рабочему чтоб полететь самому.
11:43:37 01-02-2024
Гость (11:27:10 01-02-2024) Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп ра... Хороший работодатель хорошему работнику может и сам хотя бы раз в 5 лет подарить путевку на море, или хотя бы в санаторий
12:34:47 01-02-2024
Гость (11:27:10 01-02-2024) Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп ра... Да конечно одни директора в самолете, надеюсь , что это сарказм
13:06:07 01-02-2024
Гость (12:34:47 01-02-2024) Да конечно одни директора в самолете, надеюсь , что это сарк... В том и дело, что директор-бухгалтеры или их родственники.
15:18:25 01-02-2024
Гость (11:13:43 01-02-2024) Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидет... Я вот сижу на 10 тыс. и не ною.
11:15:39 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Полностью согласна! Работают не официально, получают пособия - НО! Минимум раз в год отдыхают за границей!
11:24:21 01-02-2024
Я (11:15:39 01-02-2024) Полностью согласна! Работают не официально, получают пособия... Работаю , получаю пособия, но что то я ещё не в Тайланде????
11:36:43 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Завидуйте МОЛЧА!
11:49:59 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Респект
15:33:42 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... В крае живет больше двух миллионов человек. На самолет в Пхукет продано, как я понипаю, сто билетов. Ну, то есть отдохнуть в Пхукете зарплата позволяет одному из 20 тысяч человек.
15:55:32 01-02-2024
Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Как то у вас математика/логика непонятно работает: забронировали половину 1 самолета, это грубо, 100 человек. Хотя только в Барнауле проживает 623 057 человек, а во всем крае около 2,2 млн. У вас получилось, что весь край богато живет, потому что 100 человек в дешевый Таиланд сгонять могут, потому что это дешевле, чем в родной Горный Алтай съездить отдохнуть или в Сочи, в отелях такого же уровня) это как так?
11:04:34 01-02-2024
Вот и полетит полупустой.
11:22:00 01-02-2024
А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения?
12:32:53 01-02-2024
Гость (11:22:00 01-02-2024) А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения... Ну как бы коридор другой, или вы думаете самолет летит как пилоту вздумается)))))
20:31:38 02-02-2024
Гость (11:22:00 01-02-2024) А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения... Дак с перегрузом назад пойдёт, работяги то отдохнут и сновыми силами на завод.
13:11:18 01-02-2024
она плоская
15:16:14 01-02-2024
из Барнаула в Пхукет - Слышь, хохлушка, ты здесь не на украине, по русски пишется НА Пхукет
15:45:15 01-02-2024
Да пусть летают,кто хочет и куда хочет. На самом деле есть работы с неплохими зарплатами .В целом то жизнь в городе для людей ,кроме пенсов ,сносная.Но это только в целом т.е. не во всём.