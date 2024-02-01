НОВОСТИТуризм

Больше половины билетов купили на первый рейс из Барнаула в Пхукет

В самолетах до середины марта уже забронирована треть мест

01 февраля 2024, 10:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

На первый авиарейс из Барнаула в Пхукет уже забронировали больше половины мест. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Самолеты компании AZUR air будут летать каждые 12 дней. Время в полете 6 часов 40 минут в одну сторону и 8 часов 55 минут – обратно.

Отмечается, что стоимость путевки на двоих составит от 186,5 тысячи рублей.

В самолетах, которые будут летать до середины марта, забронирована уже треть мест.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы "Мир" с 20 февраля заработают в Мьянме.

Туризм

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

10:53:22 01-02-2024

Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алтайском крае, нищеброды фиктивные. Да вас раскулачивать надо, как подпольного миллионера Корейку.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:43 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидеть и получать 25000т.р и ныть в соц. сетях,а кто хочет тот и летит этим рейсом на заслуженный отдых, и цена на двоих не соответствует действительности на двоих дороже на соточку

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:10 01-02-2024

Гость (11:13:43 01-02-2024) Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидет... Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп рабочему чтоб полететь самому.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:37 01-02-2024

Гость (11:27:10 01-02-2024) Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп ра... Хороший работодатель хорошему работнику может и сам хотя бы раз в 5 лет подарить путевку на море, или хотя бы в санаторий

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:47 01-02-2024

Гость (11:27:10 01-02-2024) Дак летают те кто платит по 25000 зарплату,экономят на зп ра... Да конечно одни директора в самолете, надеюсь , что это сарказм

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А разве нет?🤣

13:06:07 01-02-2024

Гость (12:34:47 01-02-2024) Да конечно одни директора в самолете, надеюсь , что это сарк... В том и дело, что директор-бухгалтеры или их родственники.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:25 01-02-2024

Гость (11:13:43 01-02-2024) Ноют те, кто работать не хочет, лучше же на жопе ровно сидет... Я вот сижу на 10 тыс. и не ною.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

11:15:39 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Полностью согласна! Работают не официально, получают пособия - НО! Минимум раз в год отдыхают за границей!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:21 01-02-2024

Я (11:15:39 01-02-2024) Полностью согласна! Работают не официально, получают пособия... Работаю , получаю пособия, но что то я ещё не в Тайланде????

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:43 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Завидуйте МОЛЧА!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:59 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Респект

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:42 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... В крае живет больше двух миллионов человек. На самолет в Пхукет продано, как я понипаю, сто билетов. Ну, то есть отдохнуть в Пхукете зарплата позволяет одному из 20 тысяч человек.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

15:55:32 01-02-2024

Гость (10:53:22 01-02-2024) Зато ноют постоянно что денег нет, зарплаты маленькие в Алта... Как то у вас математика/логика непонятно работает: забронировали половину 1 самолета, это грубо, 100 человек. Хотя только в Барнауле проживает 623 057 человек, а во всем крае около 2,2 млн. У вас получилось, что весь край богато живет, потому что 100 человек в дешевый Таиланд сгонять могут, потому что это дешевле, чем в родной Горный Алтай съездить отдохнуть или в Сочи, в отелях такого же уровня) это как так?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:34 01-02-2024

Вот и полетит полупустой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:00 01-02-2024

А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:53 01-02-2024

Гость (11:22:00 01-02-2024) А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения... Ну как бы коридор другой, или вы думаете самолет летит как пилоту вздумается)))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:31:38 02-02-2024

Гость (11:22:00 01-02-2024) А почему обратно на 2 часа дольше? Потому что против течения... Дак с перегрузом назад пойдёт, работяги то отдохнут и сновыми силами на завод.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
НЕТ ЛУНЫ. НЕТ КОСМОСА.

13:11:18 01-02-2024

она плоская

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:14 01-02-2024

из Барнаула в Пхукет - Слышь, хохлушка, ты здесь не на украине, по русски пишется НА Пхукет

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:45:15 01-02-2024

Да пусть летают,кто хочет и куда хочет. На самом деле есть работы с неплохими зарплатами .В целом то жизнь в городе для людей ,кроме пенсов ,сносная.Но это только в целом т.е. не во всём.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров