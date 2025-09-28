Его записали в конце 2024 года, незадолго до болезни артиста

28 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский телеведущий Борис Корчевников анонсировал последнее интервью с режиссером Тиграном Кеосаяном, ушедшим из жизни 26 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Корчевников отметил, что Кеосаян много раз давал ему интервью: как один, так и вместе с супругой Маргаритой Симоньян. В конце 2024 года режиссер в очередной раз пришел к нему на программу "Судьба человека", однако в эфир она так и не вышла.

Выпуск с Тиграном Кеосаяном покажут 28 сентября в 13:00 на телеканале "Россия 1".

«В конце прошлого года Тигран снова был, но в эфир эта программа до его болезни выйти не успела. Мы покажем ее завтра на "России 1" в час дня. Посмотрите», – написал Корчевников.

Напомним, режиссер скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Около девяти месяцев он провел в состоянии комы в одной из московских кардиологических клиник. В конце декабря 2024 года его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Там Кеосаян перенес клиническую смерть.

Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым ее супруга увезли в больницу. Она лишь сообщила, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце".